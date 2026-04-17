Monclova: Arranca la temporada 2026 de la Liga del Norte

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Monclova
/ 17 abril 2026
    Monclova: Arranca la temporada 2026 de la Liga del Norte
    Equipos de Palaú, Nueva Rosita, Sabinas y San Pedro, entre otros, participan en la Liga del Norte de Beisbol. LIDIET MEXICANO

Liga semiprofesional iniciará acciones este domingo; dan a conocer roster y casacas de los equipos

MONCLOVA, COAH.- Con presentación de uniformes y reconocimiento a equipos, la Liga del Norte de Beisbol puso en marcha su temporada 2026 en Monclova, teniendo como sede las instalaciones del Centro Universitario Coahuilense.

Durante el evento, desarrollado en la Facultad de Derecho, se dio a conocer el roster de los conjuntos participantes, además de las casacas que portarán a lo largo de la campaña, marcando así el arranque formal de la actividad en esta liga de carácter semiprofesional.

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El presidente fundador de la institución, Benjamín Vallejo Aguilar, destacó que el CEUC vuelve a integrarse a la competencia por sexto año consecutivo, reiterando el compromiso de la Universidad con el impulso al deporte entre sus estudiantes.

Señaló que, además del beisbol, dentro del plantel se promueven disciplinas como basquetbol y voleibol, buscando fortalecer la formación integral de los jóvenes, tanto en lo académico como en lo físico.

En el mismo acto también se realizó la premiación a los equipos que destacaron en la temporada anterior, reconociendo su desempeño dentro del diamante.

Se informó que el playball de la temporada 2026 está programado para este domingo 19 de abril, con la participación de novenas provenientes de distintos municipios de Coahuila, entre ellos Palaú, Nueva Rosita, Sabinas y San Pedro, lo que eleva el nivel competitivo del circuito.

Vallejo Aguilar resaltó que este tipo de torneos representan una vitrina importante para los peloteros, quienes tienen la oportunidad de seguir desarrollando sus habilidades dentro de un entorno competitivo.

Finalmente, reiteró que el Centro Universitario Coahuilense continuará respaldando este tipo de iniciativas, con el objetivo de mantener activa la participación estudiantil en el deporte organizado de la región.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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