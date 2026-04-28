Monclova atiende hasta dos reportes semanales por riñas escolares

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Monclova
/ 28 abril 2026
    Monclova atiende hasta dos reportes semanales por riñas escolares
    Eleuterio López, regidor de Seguridad Pública en Monclova, señaló que los reportes por riñas entre estudiantes son atendidos al cien por ciento mediante vigilancia preventiva y coordinación con escuelas. LIDIET MEXICANO

Autoridades municipales mantienen presencia policiaca y programas preventivos en planteles educativos, donde semanalmente se reportan peleas o conflictos entre estudiantes

MONCLOVA, COAH.- Hasta dos reportes por semana por peleas u otros conflictos entre estudiantes se registran en planteles educativos de Monclova, informó el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, al señalar que se trata de situaciones que, en su mayoría, son propias de la edad.

“En temas de reportes se atienden al cien por ciento; dos veces a la semana se generan este tipo de avisos”, expuso el regidor.

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Ante ello, se ha reforzado la vigilancia en escuelas con presencia policiaca y rondines constantes, principalmente en los sectores oriente y sur de la ciudad, donde se presenta la mayor incidencia.

El funcionario explicó que en varias ocasiones los reportes se reciben a través de grupos vecinales; sin embargo, cuando las unidades arriban, los conflictos ya concluyeron, por lo que se ha instruido mantener coordinación directa con padres de familia y directivos para detectar conductas de riesgo.

Indicó que como parte de la estrategia preventiva se implementan los programas Aplícate y Escuela para Padres, enfocados en el seguimiento conductual de los jóvenes y en fortalecer la atención desde el núcleo familiar, dejando en claro que no se busca criminalizar a los estudiantes, sino prevenir situaciones de violencia.

Agregó que los tiempos de respuesta de la corporación van de los cuatro a los seis minutos, además de mantenerse recorridos diarios en distintos horarios en los planteles educativos.

Sobre el Operativo Mochila, detalló que se ha aplicado en al menos cuatro instituciones de nivel medio superior a solicitud de los directivos y bajo supervisión docente, garantizando el respeto a los derechos de los alumnos.

Finalmente, aclaró que no se han encontrado objetos ilícitos al interior de las aulas y, en relación con un caso donde se hablaba de un alumno con una navaja, precisó que el aseguramiento fue en el exterior del plantel, actuando conforme a los protocolos de seguridad.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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