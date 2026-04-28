Acusan desfalco por más de 2 millones de pesos en boutique de Monclova

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Monclova
/ 28 abril 2026
    Acusan desfalco por más de 2 millones de pesos en boutique de Monclova
    La boutique “Casa Edith” continúa en operaciones mientras avanza la indagatoria por el presunto desfalco. LIDIET MEXICANO

Abogado de “Casa Edith” afirma que exempleada habría sustraído dinero mediante “robo hormiga”; ya hay carpeta de investigación

MONCLOVA, COAH.- Jorge Garza Calvillo, abogado representante de la boutique “Casa Edith” en Monclova, señaló que una exempleada del negocio habría sustraído más de 2 millones de pesos. Indicó que el monto se obtuvo mediante un esquema de “robo hormiga” y que existen pruebas para sustentar la acusación.

De acuerdo con el litigante, se trata de Edith “N”, quien laboró durante 20 años en el establecimiento. La investigación inició luego de que el pasado fin de semana fuera detenida en flagrancia por la cantidad de 6 mil pesos, hecho que previamente confirmó el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa.

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Tras este primer aseguramiento, explicó, se realizó una revisión interna más amplia. En ella participaron contadores y un equipo de auditoría, lo que permitió detectar un presunto desfalco mayor.

“Hay un video que motivó la detención, pero no es el único elemento. Presentamos pruebas ante la Fiscalía que acreditan un abuso de confianza y un esquema reiterado de robo”, señaló.

El abogado indicó que el monto estimado hasta ahora supera los 2 millones de pesos en un periodo aproximado de tres años. No descartó que la cifra aumente conforme avance la revisión de operaciones anteriores.

Detalló que el mecanismo consistía en omitir el registro de algunas ventas. “Atendía alrededor de 30 clientes, reportaba 29 y una no, quedándose con el efectivo. Es un patrón que se repitió durante mucho tiempo”, explicó.

Agregó que la trabajadora era considerada de confianza dentro del negocio. Esto retrasó la detección de las irregularidades, hasta que se obtuvo evidencia en video y se inició la indagatoria formal.

$!El abogado del establecimiento informó que ya se integró una carpeta de investigación y se espera la audiencia para definir la situación legal.
El abogado del establecimiento informó que ya se integró una carpeta de investigación y se espera la audiencia para definir la situación legal. LIDIET MEXICANO

Asimismo, confirmó que ya fue presentada una carpeta de investigación ante la autoridad. Se prevé una audiencia para definir la situación legal de la imputada.

Garza Calvillo pidió a la ciudadanía evitar juicios anticipados. Señaló que, tras la difusión del caso, surgieron críticas en redes sociales contra los propietarios del negocio. Incluso, dijo, se ha promovido una campaña para desalentar compras en el establecimiento.

“Pedimos respeto y que se permita a las autoridades hacer su trabajo. Será el juez quien determine responsabilidades”, expresó.

Finalmente, indicó que las investigaciones continúan y no se descarta ampliar las líneas de indagación. El negocio, agregó, opera con normalidad.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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