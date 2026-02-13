Monclova: autorizan al sindicato estar en la subasta que definirá el futuro de AHMSA

MONCLOVA, COAH.- El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos fue autorizado para estar presente en la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), programada para el próximo 27 de febrero, en la que se definirá el futuro de la histórica siderúrgica.

Así lo informó Ismael Leija Escalante, secretario general del sindicato, quien explicó que la autorización fue emitida este día por la jueza del Concurso Mercantil, luego de corregirse un contratiempo administrativo relacionado con la firma electrónica del abogado que promovió la solicitud.

El dirigente sindical subrayó que la participación del sindicato no será únicamente como observador, sino con la intención de intervenir en el proceso para dejar clara su postura: que se garantice el mayor y más justo pago posible a los trabajadores de la empresa.

“Somos el sindicato titular del contrato colectivo de las dos siderúrgicas, por eso era fundamental que se nos permitiera participar”, señaló Leija Escalante, al insistir en que la defensa de los derechos laborales debe ser un eje central en cualquier decisión que se tome sobre la venta de la compañía.