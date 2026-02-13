Monclova: autorizan al sindicato estar en la subasta que definirá el futuro de AHMSA
La jueza del Concurso Mercantil autorizó la presencia sindical en el proceso donde se definirá el futuro de la acerera
MONCLOVA, COAH.- El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos fue autorizado para estar presente en la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), programada para el próximo 27 de febrero, en la que se definirá el futuro de la histórica siderúrgica.
Así lo informó Ismael Leija Escalante, secretario general del sindicato, quien explicó que la autorización fue emitida este día por la jueza del Concurso Mercantil, luego de corregirse un contratiempo administrativo relacionado con la firma electrónica del abogado que promovió la solicitud.
El dirigente sindical subrayó que la participación del sindicato no será únicamente como observador, sino con la intención de intervenir en el proceso para dejar clara su postura: que se garantice el mayor y más justo pago posible a los trabajadores de la empresa.
“Somos el sindicato titular del contrato colectivo de las dos siderúrgicas, por eso era fundamental que se nos permitiera participar”, señaló Leija Escalante, al insistir en que la defensa de los derechos laborales debe ser un eje central en cualquier decisión que se tome sobre la venta de la compañía.
Destacó además que Monclova cuenta con mano de obra altamente calificada y con amplia experiencia en la industria del acero, un activo clave para cualquier grupo inversionista interesado en adquirir AHMSA. Aclaró que el paro de operaciones obedeció a circunstancias financieras y administrativas, y no a la falta de capacidad productiva del personal.
El líder sindical añadió que, en caso de concretarse la venta, insistirán en que se otorgue prioridad a los extrabajadores en la reactivación de la planta y aseguró que el sindicato está dispuesto a respaldar al nuevo propietario para que el reinicio de operaciones se dé en el menor tiempo posible.
Finalmente, adelantó que ya se conocen algunos de los grupos interesados en participar en la subasta y que incluso han sostenido diálogo con representantes de algunos de ellos, lo que genera confianza en que la venta pueda concretarse desde esta primera etapa, ante el alto interés que existe por la siderúrgica.