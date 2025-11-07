Monclova: avanza liquidación de AHMSA con respaldo del Gobierno estatal

MONCLOVA, COAH.- Altos Hornos de México (AHMSA) dio un paso clave en su proceso concursal luego de que la Sindicatura de la empresa y de Minera del Norte (Minosa) alcanzara un acuerdo con Máquinas Diesel (Madisa), que permitirá avanzar hacia la fase de subasta bajo la supervisión del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

El convenio fue suscrito por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, y el director financiero de Madisa, José Alberto Gómez, con la participación del secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, quien fungió como testigo.

Durante el encuentro también estuvieron presentes Rodrigo Garza Pérez, de Madisa; Ariel Martínez Cruz, representante de AHMSA, y Juan Pablo Alvarado Cepeda, consejero jurídico del Gobierno del Estado.

Aguilera Gómez subrayó que este acuerdo, alcanzado con la mediación del Gobierno de Coahuila, representa un avance significativo en la etapa de liquidación, al generar condiciones para que la subasta se realice en un entorno ordenado y en el corto plazo.

Destacó además el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuya disposición al diálogo ha sido determinante para mantener la coordinación entre las partes y priorizar el bienestar de los trabajadores y las comunidades ligadas a AHMSA y Minosa.

La Sindicatura reiteró su compromiso de conducir el proceso con transparencia y apego a la ley, garantizando la protección de los derechos laborales y el cumplimiento de las obligaciones legales del procedimiento.