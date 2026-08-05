Monclova: Blindarán seguridad para el paso de la Ruta Coahuila 1000 en la Región Centro-Desierto

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    Monclova: Blindarán seguridad para el paso de la Ruta Coahuila 1000 en la Región Centro-Desierto
    Sergio Sisbeles Alvarado adelantó que varias corporaciones de seguridad garantizarán la integridad de los competidores. LIDIET MEXICANO

Montarán operativo especial para garantizar la seguiridad de los competidores

MONCLOVA, COAH.- Con un saldo blanco durante el periodo vacacional y un operativo especial para la carrera Coahuila 1000, autoridades estatales reforzarán la coordinación entre corporaciones de seguridad para garantizar la tranquilidad de participantes y visitantes que recorrerán la Región Centro-Desierto de Coahuila.

El subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado, informó que previo al desarrollo de la tradicional competencia turística y deportiva se llevará a cabo una nueva reunión de mandos regionales, en la que participarán representantes de los 13 municipios de la zona, además del Mando Único, la Policía Estatal, Guardia Nacional y las fuerzas militares.

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Explicó que el operativo abarcará municipios como Cuatro Ciénegas, Lamadrid, Sacramento y Monclova, donde concluirá parte del recorrido, con el objetivo de mantener vigilancia permanente en carreteras y brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad.

Destacó que el reciente periodo vacacional concluyó sin incidentes mayores gracias a la presencia constante de las corporaciones en los principales tramos carreteros, donde se atendieron de manera oportuna accidentes y reportes ciudadanos.

“Queremos que quienes nos visiten de otros municipios, estados e incluso del extranjero transiten con seguridad. Nosotros nos vamos a ocupar de garantizar esa tranquilidad”, expresó.

Sisbeles Alvarado señaló que estos operativos forman parte de los acuerdos establecidos en los Consejos Regionales y Municipales de Seguridad Pública, para fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Añadió que las acciones también responden a los indicadores del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales permiten evaluar la incidencia delictiva y diseñar estrategias específicas para cada municipio mediante la cartografía del delito.

El funcionario resaltó que Coahuila continúa ubicándose entre los estados más seguros del País, al registrar una de las mayores disminuciones en homicidios dolosos a nivel nacional, solo por debajo de Yucatán, lo que atribuyó al trabajo coordinado entre todas las instituciones de seguridad.

Finalmente, indicó que en la Región Centro los hechos delictivos de alto impacto han sido casos aislados y extraordinarios, por lo que aseguró que la estrategia de vigilancia se mantendrá de forma permanente para preservar la paz y la seguridad de la población y de quienes visitarán la entidad durante la Coahuila 1000.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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