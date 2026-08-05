Torreón alista operativo integral para la histórica edición 80 de su feria tradicional 2026

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    Torreón alista operativo integral para la histórica edición 80 de su feria tradicional 2026
    Autoridades municipales y organizadores de la Feria de Torreón 2026 revisaron las acciones operativas para la próxima edición del evento. SANDRA GÓMEZ

Desde la etapa de montaje se realizarán inspecciones técnicas a instalaciones, juegos mecánicos y servicios para prevenir riesgos durante el evento

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de garantizar una experiencia segura, ordenada y de alta calidad para las miles de familias que se darán cita este año, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó una reunión de trabajo prioritaria con el comité organizador de la Feria de Torreón 2026 y directores de distintas dependencias operativas del Gobierno Municipal.

Al llegar a su octogésima edición, esta festividad se consolida no solo como el evento familiar y cultural más emblemático de la Laguna, sino como un pilar fundamental para la reactivación económica local, al detonar la creación de miles de empleos y generar una derrama comercial estratégica para el municipio.

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Durante el encuentro, el edil reafirmó el respaldo total de la administración saliente para coordinar las labores de seguridad, vialidad, protección civil, salud pública y mantenimiento general antes, durante y después del evento.

“Trabajamos en equipo con los organizadores de este tipo de festejos que nos dan identidad, asegurando que las familias disfruten con la certeza y tranquilidad de que en Torreón Vamos Seguros a cualquier lugar”, enfatizó el Presidente Municipal.

Como parte del plan preventivo, Riquelme Solís instruyó a las corporaciones municipales a intensificar la supervisión técnica e inspección de instalaciones desde la fase de montaje, haciendo especial énfasis en la revisión rigurosa de los juegos mecánicos e infraestructura de servicios. En estas labores participarán de manera permanente elementos de Tránsito y Vialidad, Protección Civil, Peritos y Salud Municipal.

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Finalmente, tras destacar la articulación de esfuerzos con el Gobierno del Estado, las autoridades municipales extendieron una cordial invitación a la ciudadanía lagunera y visitantes de la región para sumarse y disfrutar de la amplia oferta cultural, comercial y de espectáculos de la edición 80 de la Feria de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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