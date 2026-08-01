Región Centro de Coahuila acumula cerca de 20 muertes autoinfligidas; refuerzan atención psicológica

El funcionario detalló que de los casos registrados, 10 corresponden a Monclova, mientras que el resto se distribuye en municipios como Frontera, Castaños, San Buenaventura y Nadadores.

MONCLOVA, COAH.- Alrededor de 20 suicidios se han registrado en lo que va del año en municipios de la Región Centro de Coahuila, informó el jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria , el doctor Faustino Aguilar Arocha, quien señaló que ante esta situación se ha fortalecido la atención en salud mental mediante la incorporación de psicólogos y servicios de telemedicina.

“Es una tristeza y por eso seguimos trabajando muchísimo para atender este tipo de situaciones”, expresó.

Aguilar Arocha destacó que el Gobierno del Estado, a través del DIF Coahuila y la Secretaría de Salud, ha reforzado los programas de atención psicológica con el objetivo de acercar este servicio a la población.

Indicó que actualmente operan rutas de psicólogos que brindan atención en centros de salud tanto urbanos como rurales, lo que ha permitido ampliar la cobertura para personas que requieren apoyo emocional o psicológico.

Asimismo, explicó que todos los centros de salud cuentan con equipos de telemedicina, mediante los cuales los médicos pueden gestionar consultas especializadas con psiquiatras y psicólogos ubicados en el centro de mando en Saltillo, donde se determina el tratamiento o seguimiento que necesita cada paciente.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria señaló que este programa busca atender oportunamente los problemas de salud mental y evitar que las personas lleguen a una situación de crisis.

Finalmente, hizo un llamado a la población para acudir a solicitar ayuda profesional cuando sea necesario y pidió a familiares y amigos mantenerse atentos a cambios de conducta o señales de alerta.

“Si observan alguna conducta extraña o algún problema, acérquenlos a los centros de salud o a cualquier institución médica. Lo importante es atenderlos a tiempo para evitar que atenten contra su vida”, concluyó.