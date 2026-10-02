Monclova: botón de pánico en primaria moviliza a policías y paramédicos

MONCLOVA, COAH.- La activación de un botón de pánico movilizó a policías y paramédicos hacia la primaria Francisco I. Madero, luego de que desde el plantel se solicitara ayuda para atender a un estudiante lesionado. El dispositivo está instalado en la plaza frente a la escuela, en la colonia El Pueblo, en Monclova. Fue utilizado por una maestra al percatarse de que uno de los alumnos necesitaba atención tras sufrir un accidente.

Elementos de la Policía Municipal y Policía Violeta llegaron al lugar para verificar el reporte y encontraron al menor lesionado dentro de la institución. Se trataba de Eliseo N., de 11 años, quien presentaba fuertes molestias en el brazo izquierdo y dificultad para moverse, por lo que los oficiales solicitaron una ambulancia. Socorristas de la Cruz Roja acudieron al plantel, brindaron los primeros auxilios al estudiante y lo trasladaron a la Clínica 7 del IMSS para su atención médica.

El accidente ocurrió durante un partido de fútbol entre alumnos. De acuerdo con los primeros reportes, otro estudiante lo barrió durante el juego, lo que ocasionó que Eliseo perdiera el equilibrio y cayera al suelo. El menor quedó bajo valoración médica para determinar la gravedad de la lesión y descartar una posible fractura.