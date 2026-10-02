Monclova: botón de pánico en primaria moviliza a policías y paramédicos

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    Monclova: botón de pánico en primaria moviliza a policías y paramédicos
    Una ambulancia de la Cruz Roja permanece en el exterior de la primaria Francisco I. Madero, en la colonia El Pueblo, tras la movilización por el accidente de un alumno. LIDIET MEXICANO

Una maestra solicitó ayuda al percatarse de que un alumno de 11 años presentaba molestias en el brazo izquierdo; fue trasladado a la Clínica 7 del IMSS

MONCLOVA, COAH.- La activación de un botón de pánico movilizó a policías y paramédicos hacia la primaria Francisco I. Madero, luego de que desde el plantel se solicitara ayuda para atender a un estudiante lesionado.

El dispositivo está instalado en la plaza frente a la escuela, en la colonia El Pueblo, en Monclova. Fue utilizado por una maestra al percatarse de que uno de los alumnos necesitaba atención tras sufrir un accidente.

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Elementos de la Policía Municipal y Policía Violeta llegaron al lugar para verificar el reporte y encontraron al menor lesionado dentro de la institución.

Se trataba de Eliseo N., de 11 años, quien presentaba fuertes molestias en el brazo izquierdo y dificultad para moverse, por lo que los oficiales solicitaron una ambulancia.

Socorristas de la Cruz Roja acudieron al plantel, brindaron los primeros auxilios al estudiante y lo trasladaron a la Clínica 7 del IMSS para su atención médica.

$!Paramédicos de la Cruz Roja trasladan a un paciente en camilla durante la atención del reporte. El estudiante fue llevado a la Clínica 7 del IMSS para valoración médica.
Paramédicos de la Cruz Roja trasladan a un paciente en camilla durante la atención del reporte. El estudiante fue llevado a la Clínica 7 del IMSS para valoración médica. LIDIET MEXICANO

El accidente ocurrió durante un partido de fútbol entre alumnos. De acuerdo con los primeros reportes, otro estudiante lo barrió durante el juego, lo que ocasionó que Eliseo perdiera el equilibrio y cayera al suelo.

El menor quedó bajo valoración médica para determinar la gravedad de la lesión y descartar una posible fractura.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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