Monclova celebrará 99 años con tradicional Carrera 5K

MONCLOVA, COAH.- En el marco de su 99 aniversario, la Cámara Nacional de Comercio de Monclova anunció la realización de su tradicional Carrera 5K, un evento con más de cinco décadas de historia que busca fomentar la convivencia familiar y promover la activación física en la comunidad.

El presidente del organismo, Óscar Mario Medina, encabezó la rueda de prensa acompañado por Samuel Ruiz y Rodrigo Loera, integrantes del comité organizador, quienes detallaron que la carrera se llevará a cabo el próximo domingo 8 de marzo, con salida desde las instalaciones de la cámara.

El recorrido iniciará por el bulevar Harold R. Pape, avanzará hasta la avenida Benito Juárez y tendrá retorno a la altura del semáforo de la Escuela Melquiades Ballesteros. Posteriormente continuará por Juárez y Francisco I. Madero, para concluir en la Estación de Bomberos.

Los organizadores subrayaron que el trayecto fue diseñado para ser accesible, sin pendientes pronunciadas, lo que permitirá la participación de personas de todas las edades y condiciones físicas.

El dirigente destacó que la carrera conserva su esencia social, privilegiando la participación ciudadana sobre la competencia, y fortaleciendo la cercanía con la comunidad al tratarse de un evento familiar en el que incluso pueden participar mascotas.

Al finalizar el recorrido se realizará una lluvia de regalos y rifas entre los asistentes, además de la premiación para los primeros lugares de cada categoría.

Con esta actividad, la CANACO Monclova refrenda su compromiso de contribuir al bienestar y al fortalecimiento del tejido social mediante eventos que promueven la salud, la inclusión y la convivencia familiar.