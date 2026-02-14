Monclova: Clausuran casa ruidosa tras meses de quejas vecinales

MONCLOVA, COAH.- Tras meses de reiteradas quejas vecinales, autoridades municipales clausuraron un domicilio ubicado en la colonia Guadalupe, señalado por la realización constante de fiestas clandestinas que alteraban la tranquilidad del sector. La intervención derivó además en la detención de varios asistentes.

La movilización se registró la mañana de este sábado en una vivienda localizada en la calle Ciudad Victoria número 1041, donde vecinos denunciaron la realización de reuniones nocturnas con música a alto volumen, principalmente durante la madrugada.

Habitantes del área señalaron que esta situación afectaba de manera directa el descanso de familias, adultos mayores y personas con problemas de salud.

De acuerdo con los reportes oficiales, elementos de Seguridad Pública acudieron en diversas ocasiones al inmueble para exhortar a los responsables a moderar el ruido; sin embargo, una vez que las patrullas se retiraban, la música volvía a niveles elevados.

Ante la reincidencia, alrededor de las 7:30 horas el director de Seguridad Pública, Gabriel de los Santos, ordenó un operativo coordinado con personal de Ecología y Alcoholes. Minutos después, a las 7:49 horas, las autoridades comenzaron a asegurar a los asistentes y, a las 8:08 horas, se concretó la clausura del domicilio.

Como parte del operativo, también se solicitó el apoyo de una grúa para retirar varios vehículos relacionados con la reunión. Vecinos del sector expresaron su agradecimiento por la actuación de las autoridades, al señalar que durante meses solicitaron una solución definitiva ante una problemática que afectaba la convivencia y la paz en la colonia.