Monclova: CNBV revoca autorización a Credinor y ordena su disolución

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Monclova
/ 25 marzo 2026
    Monclova: CNBV revoca autorización a Credinor y ordena su disolución
    La resolución prohíbe nuevas operaciones y activa el proceso de liquidación de la entidad financiera. LIDIET MEXICANO

La institución queda impedida para operar y deberá disolverse; resolución federal afecta directamente a la Región Centro

MONCLOVA, COAH.- Mediante un documento oficial emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se determinó la revocación de la autorización para operar de Credinor Unión de Crédito, S.A. de C.V., con lo que la institución queda fuera del sistema financiero mexicano.

Se trata del oficio 9083/2026, fechado el 11 de marzo de 2026, en el que la vicepresidencia jurídica de la CNBV formaliza la resolución, sustentada en la Ley de Uniones de Crédito y en las facultades regulatorias del organismo.

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En el contenido del documento se establece de manera puntual que se “revoca a Credinor Unión de Crédito, S.A. de C.V., la autorización para la organización y funcionamiento para operar como unión de crédito”, tras acreditarse las causales previstas en la legislación aplicable.

Asimismo, se precisa que la determinación fue avalada por la Junta de Gobierno de la CNBV durante la sesión ordinaria celebrada el 27 de febrero de 2026, lo que da sustento institucional a la medida.

El oficio también advierte sobre las consecuencias inmediatas de esta resolución. De manera textual, señala que la empresa “se encuentra imposibilitada para realizar operaciones y se pondrá en estado de disolución y liquidación”, una vez que surta efectos la notificación correspondiente.

La CNBV, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicó en el documento que esta acción forma parte de sus atribuciones para supervisar, regular y, en su caso, sancionar a las entidades integrantes del sistema financiero, con el propósito de preservar su estabilidad y proteger los intereses del público.

Credinor Unión de Crédito tenía su domicilio en el bulevar Francisco I. Madero, en Monclova, por lo que la resolución impacta directamente en sus operaciones en la Región Centro de Coahuila.

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera pública los detalles específicos de las irregularidades que motivaron la revocación; sin embargo, el documento oficial establece que las causales fueron debidamente acreditadas conforme a la normatividad vigente.

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En 2020, VANGUARDIA dio a conocer que a pesar de incumplir en el pago de utilidades y capital a diversos accionistas, quienes temen ser víctimas de un fraude similar al ocurrido en Ficrea, la Unión de Crédito Credinor continúa recibiendo clientes inversionistas a los que piden un monto mínimo de 100 mil pesos para entrar a la sociedad financiera.

Pese a que la institución financiera declaró a este medio, en voz del presidente del Consejo de Administración de Credinor, Enrique Osuna, que tiene problemas de flujo para reembolsar el recurso económico, sí están aceptando nuevos inversionistas.

“Para participar en las uniones de crédito se requiere adquirir una parte accionaria que equivale a 2 mil 500 unidades de inversión, y el depósito es desde 100 mil pesos”, dijo un empleado de Credinor.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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