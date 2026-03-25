Monclova: CNBV revoca autorización a Credinor y ordena su disolución

Se trata del oficio 9083/2026, fechado el 11 de marzo de 2026, en el que la vicepresidencia jurídica de la CNBV formaliza la resolución, sustentada en la Ley de Uniones de Crédito y en las facultades regulatorias del organismo.

MONCLOVA, COAH.- Mediante un documento oficial emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se determinó la revocación de la autorización para operar de Credinor Unión de Crédito, S.A. de C.V., con lo que la institución queda fuera del sistema financiero mexicano.

En el contenido del documento se establece de manera puntual que se “revoca a Credinor Unión de Crédito, S.A. de C.V., la autorización para la organización y funcionamiento para operar como unión de crédito”, tras acreditarse las causales previstas en la legislación aplicable.

Asimismo, se precisa que la determinación fue avalada por la Junta de Gobierno de la CNBV durante la sesión ordinaria celebrada el 27 de febrero de 2026, lo que da sustento institucional a la medida.

El oficio también advierte sobre las consecuencias inmediatas de esta resolución. De manera textual, señala que la empresa “se encuentra imposibilitada para realizar operaciones y se pondrá en estado de disolución y liquidación”, una vez que surta efectos la notificación correspondiente.

La CNBV, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicó en el documento que esta acción forma parte de sus atribuciones para supervisar, regular y, en su caso, sancionar a las entidades integrantes del sistema financiero, con el propósito de preservar su estabilidad y proteger los intereses del público.

Credinor Unión de Crédito tenía su domicilio en el bulevar Francisco I. Madero, en Monclova, por lo que la resolución impacta directamente en sus operaciones en la Región Centro de Coahuila.

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera pública los detalles específicos de las irregularidades que motivaron la revocación; sin embargo, el documento oficial establece que las causales fueron debidamente acreditadas conforme a la normatividad vigente.