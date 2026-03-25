Advierte Conagua riesgo alto de incendios en región Saltillo-Monterrey

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que para este viernes 27 de marzo se prevé un riesgo alto de incendios en la zona Saltillo-Monterrey, de acuerdo con el Mapa de Pronóstico de Peligro Meteorológico para Incendios del Sistema Meteorológico Nacional (SMN).

Según el reporte, el nivel de riesgo en esta franja se ubica entre Alto y Medio, en un contexto que también alcanza a otras regiones de Coahuila.

Entre las zonas con condiciones similares se encuentran La Laguna, el municipio de Ocampo y la Región Centro, donde también se pronostican niveles elevados de peligro.