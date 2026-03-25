Advierte Conagua riesgo alto de incendios en región Saltillo-Monterrey
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Las condiciones de temperatura y humedad mantienen niveles de riesgo en gran parte de Coahuila y Nuevo León, así como en otros estados
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que para este viernes 27 de marzo se prevé un riesgo alto de incendios en la zona Saltillo-Monterrey, de acuerdo con el Mapa de Pronóstico de Peligro Meteorológico para Incendios del Sistema Meteorológico Nacional (SMN).
Según el reporte, el nivel de riesgo en esta franja se ubica entre Alto y Medio, en un contexto que también alcanza a otras regiones de Coahuila.
Entre las zonas con condiciones similares se encuentran La Laguna, el municipio de Ocampo y la Región Centro, donde también se pronostican niveles elevados de peligro.
El SMN detalló que el escenario de riesgo alto suele presentarse cuando se combinan temperaturas de entre 30 y 36 grados centígrados, vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, humedad relativa de entre 20 y 30 por ciento y precipitaciones acumuladas de 1 a 5 milímetros.
De acuerdo con el propio SMN, para este 25 de marzo el nivel Muy Alto solo se reportó en Sonora y Jalisco; sin embargo, tanto ese día como el 26 de marzo, Coahuila presentó condiciones de riesgo Medio y Alto en gran parte de su territorio.
Además de Coahuila y Nuevo León, el pronóstico ubica con riesgo alto a entidades como Sonora, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México y Morelos, entre otras.
El pronóstico indica que estas condiciones podrían comenzar a mejorar hacia el cierre de la semana y que para el 29 de marzo toda la entidad quedaría fuera del nivel de riesgo alto, conforme disminuyan los factores meteorológicos que favorecen los incendios.