Monclova: conmemora Sindicato Nacional Minero 92 años de historia

MONCLOVA, COAH.- Con un llamado a la unidad y al reconocimiento del trabajo diario de miles de trabajadores, en Monclova, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana conmemoró este 11 de julio su 92 aniversario. La organización sindical recordó que fue fundada el 11 de julio de 1934, durante una convención nacional celebrada en Pachuca, Hidalgo. Desde entonces, señaló, se ha consolidado como una de las agrupaciones gremiales con mayor presencia en el sector industrial del país.

En el marco de la conmemoración, el secretario general del sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, dirigió un mensaje a los integrantes del gremio. Destacó la trayectoria histórica de la organización y convocó a mantener la unidad frente a los retos que enfrenta la industria minera y siderúrgica. ”Este aniversario representa la fortaleza de una organización que ha acompañado a generaciones de trabajadores en la defensa de sus derechos laborales”, expresó. Por su parte, el Comité Ejecutivo Local de la Sección 327 emitió un pronunciamiento desde el Monumento al Minero. Ahí reconoció el esfuerzo cotidiano de los trabajadores de la industria y agradeció el respaldo de sus familias, al considerar que son fundamentales para el desarrollo de las actividades productivas.

La dirigencia nacional reiteró que la estrategia del sindicato continuará enfocada en la implementación de programas sociales y de desarrollo económico dirigidos a sus agremiados. Asimismo, Gómez Urrutia desestimó las críticas y controversias externas que, dijo, han surgido en torno a la dirigencia sindical por parte de diversos actores políticos y empresariales.

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