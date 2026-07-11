Monclova: conmemora Sindicato Nacional Minero 92 años de historia

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    Monclova: conmemora Sindicato Nacional Minero 92 años de historia
    Integrantes de la Sección 327 colocaron una ofrenda floral en el Monumento al Minero durante la conmemoración del 92 aniversario del Sindicato Nacional Minero. LIDIET MEXICANO

La Sección 327 colocó una ofrenda floral en el Monumento al Minero y reiteró un llamado a la unidad del gremio

MONCLOVA, COAH.- Con un llamado a la unidad y al reconocimiento del trabajo diario de miles de trabajadores, en Monclova, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana conmemoró este 11 de julio su 92 aniversario.

La organización sindical recordó que fue fundada el 11 de julio de 1934, durante una convención nacional celebrada en Pachuca, Hidalgo. Desde entonces, señaló, se ha consolidado como una de las agrupaciones gremiales con mayor presencia en el sector industrial del país.

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En el marco de la conmemoración, el secretario general del sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, dirigió un mensaje a los integrantes del gremio. Destacó la trayectoria histórica de la organización y convocó a mantener la unidad frente a los retos que enfrenta la industria minera y siderúrgica.

”Este aniversario representa la fortaleza de una organización que ha acompañado a generaciones de trabajadores en la defensa de sus derechos laborales”, expresó.

Por su parte, el Comité Ejecutivo Local de la Sección 327 emitió un pronunciamiento desde el Monumento al Minero. Ahí reconoció el esfuerzo cotidiano de los trabajadores de la industria y agradeció el respaldo de sus familias, al considerar que son fundamentales para el desarrollo de las actividades productivas.

$!Miembros de la Sección 327 se reunieron en el Monumento al Minero para recordar el aniversario de la organización sindical y refrendar su llamado a la unidad.
Miembros de la Sección 327 se reunieron en el Monumento al Minero para recordar el aniversario de la organización sindical y refrendar su llamado a la unidad. LIDIET MEXICANO

La dirigencia nacional reiteró que la estrategia del sindicato continuará enfocada en la implementación de programas sociales y de desarrollo económico dirigidos a sus agremiados. Asimismo, Gómez Urrutia desestimó las críticas y controversias externas que, dijo, han surgido en torno a la dirigencia sindical por parte de diversos actores políticos y empresariales.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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