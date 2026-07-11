Invitan en Frontera a canjear plásticos por árboles

FRONTERA, COAH.- La alcaldesa de Frontera, Coahuila, Sara Irma Pérez Cantú, invitó a las familias del municipio a sumarse a la campaña de canje de botellas PET por árboles frutales y de sombra, una estrategia que ha tenido una respuesta positiva por parte de la ciudadanía y que aún cuenta con cerca de 70 ejemplares disponibles. La iniciativa es impulsada por el Gobierno Municipal, a través del Departamento de Ecología, con el propósito de fomentar el reciclaje y fortalecer las áreas verdes en distintos sectores de Frontera.

Entre las especies disponibles se encuentran ciruelo, durazno y chabacano, además de árboles de sombra que ayudan a mejorar la calidad del aire, reducir el impacto de las altas temperaturas y fortalecer la imagen verde del municipio. Alejandro Sánchez explicó que, por instrucciones de la alcaldesa Pérez Cantú, ya se realizan gestiones para incorporar nuevos ejemplares y dar continuidad a esta estrategia de reforestación, con el objetivo de llevar árboles a plazas, escuelas y otros espacios públicos. La Alcaldesa reiteró el llamado a la ciudadanía para aprovechar los árboles disponibles y participar en esta campaña ambiental.

El director de Ecología, Alejandro Sánchez, informó que al inicio de la campaña se contaba con 300 árboles, por lo que el hecho de que solo queden alrededor de 70 refleja el interés de los fronterenses por contribuir al cuidado del medio ambiente. El canje se realiza de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas, en el pórtico de la Presidencia Municipal de Frontera. Las personas interesadas únicamente deben entregar botellas de plástico PET y, a cambio, reciben un árbol para plantarlo en su hogar o en un espacio donde pueda crecer y aportar beneficios a la comunidad. “Cuando gobierno y sociedad trabajan en equipo, es posible construir una ciudad más limpia, más verde y con mejores espacios para las familias”, expresó Pérez Cantú.