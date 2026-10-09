Monclova: convocan a marcha bajo el lema ‘A Favor de la Mujer y de la Vida’

De acuerdo con la convocatoria, la movilización partirá del antiguo Marco Carranza y concluirá en el Cristo de la Bartola. La cita es a las 4:30 de la tarde. Los organizadores señalaron que durante el recorrido se compartirán testimonios relacionados con la maternidad, la defensa de la vida y la construcción de entornos libres de violencia.

MONCLOVA, COAH.- Organizaciones civiles y representantes de la Iglesia Católica convocaron a la sexta celebración nacional “A Favor de la Mujer y de la Vida: Anunciamos la Paz”, que se realizará este sábado 10 de octubre en Monclova .

El padre José Antonio Ortiz Coss, de la parroquia San José Obrero, explicó que, desde la perspectiva de los convocantes, la actividad busca reunir a personas dispuestas a promover la paz, ante la preocupación por los hechos de violencia que afectan a las familias y comunidades.

Señaló que la convocatoria no está dirigida exclusivamente a integrantes de la Iglesia Católica, sino a ciudadanos de todas las edades, creencias y sectores sociales.

Los organizadores indicaron que la celebración también busca visibilizar las dificultades que, desde su punto de vista, enfrentan las mujeres embarazadas, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad. Plantearon la necesidad de mejorar sus oportunidades laborales, el acceso a servicios de salud y los programas de apoyo a la maternidad.

INVITAN A VESTIR DE BLANCO

Los convocantes invitaron a los asistentes a vestir de blanco como símbolo de paz y a llevar un artículo para bebés, como parte de las actividades de solidaridad que, según indicaron, acompañarán la celebración.

Para esta edición, los organizadores estiman una asistencia de entre 300 y 400 participantes.