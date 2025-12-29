Desaparece joven de 16 años en Piedras Negras; piden apoyo ciudadano
El menor mide 1.70 metros, es de complexión delgada, tez morena, cabello negro lacio y tiene un tatuaje de una calavera en la mano izquierda; vestía ropa gris
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades de búsqueda en Piedras Negras emitieron una alerta para localizar a un menor de edad reportado como no localizado desde el pasado 26 de diciembre, luego de que se perdiera contacto con él en la Zona Centro de la ciudad.
El adolescente fue identificado como Néstor Omar Norato Bernal, de 16 años de edad, de nacionalidad mexicana, cuyo paradero se desconoce desde aproximadamente las 17:00 horas de ese día. De acuerdo con la información oficial, fue visto por última vez en su domicilio ubicado en la colonia Centro, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de hacia dónde se dirigió.
Tras el reporte de desaparición, las autoridades iniciaron las labores correspondientes de búsqueda y activaron los protocolos para personas no localizadas, al tiempo que solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita dar con su ubicación.
Néstor Omar es de complexión delgada, mide alrededor de 1.70 metros, es de tez morena y tiene el cabello negro, lacio. Al momento de su desaparición vestía pantalón color gris, deshilachado, así como camisa de manga larga del mismo color. Como seña particular, presenta un tatuaje de una calavera en la mano izquierda, característica que podría facilitar su identificación.
La ficha de búsqueda señala que el menor nació el 9 de enero de 2009 y que al momento del reporte contaba con 16 años de edad. No se cuenta con referencia sobre su peso. La desaparición fue reportada el mismo 26 de diciembre, por lo que desde ese día se mantiene activa la alerta de localización.
Familiares del adolescente se sumaron al llamado para solicitar el respaldo de la comunidad, señalando la importancia de compartir cualquier información que ayude a ubicarlo. Indicaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para dar con su paradero.
Las autoridades exhortaron a la población a comunicarse de inmediato al número de emergencias 911 o al teléfono directo (844) 438 07 00, en caso de contar con información que permita avanzar en la localización del menor. Los reportes pueden realizarse de manera anónima.
El caso permanece bajo seguimiento por parte de las instancias correspondientes, mientras continúan las acciones de búsqueda en Piedras Negras y se mantiene activa la difusión de la ficha para ampliar el alcance entre la ciudadanía.