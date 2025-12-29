Desaparece joven de 16 años en Piedras Negras; piden apoyo ciudadano

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades de búsqueda en Piedras Negras emitieron una alerta para localizar a un menor de edad reportado como no localizado desde el pasado 26 de diciembre, luego de que se perdiera contacto con él en la Zona Centro de la ciudad.

El adolescente fue identificado como Néstor Omar Norato Bernal, de 16 años de edad, de nacionalidad mexicana, cuyo paradero se desconoce desde aproximadamente las 17:00 horas de ese día. De acuerdo con la información oficial, fue visto por última vez en su domicilio ubicado en la colonia Centro, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de hacia dónde se dirigió.

Tras el reporte de desaparición, las autoridades iniciaron las labores correspondientes de búsqueda y activaron los protocolos para personas no localizadas, al tiempo que solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita dar con su ubicación.

Néstor Omar es de complexión delgada, mide alrededor de 1.70 metros, es de tez morena y tiene el cabello negro, lacio. Al momento de su desaparición vestía pantalón color gris, deshilachado, así como camisa de manga larga del mismo color. Como seña particular, presenta un tatuaje de una calavera en la mano izquierda, característica que podría facilitar su identificación.