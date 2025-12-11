Monclova: Dual abre 120 vacantes por expansión automotriz

Candelaria de la Rosa, encargada de Recursos Humanos, indicó que se requiere personal para áreas de costura automotriz, calidad, corte, materiales, descarga y programación, con secundaria como requisito mínimo.

La empresa Dual Costura Automotriz inició un proceso de expansión que incluye la apertura de una nueva línea de producción y más de 120 oportunidades laborales para habitantes de Monclova y la región.

La prioridad es la contratación de costureros con experiencia, debido a que la nueva línea demanda personal capacitado desde su arranque.

Actualmente, Dual cuenta con 292 trabajadores, pero la demanda de producción mantiene abierta la incorporación de más empleados.

Ubicada en el Parque Industrial Norte, la compañía ha recibido buena respuesta de aspirantes gracias a la amplia experiencia local en el ramo.

El reclutamiento es continuo y se realiza de lunes a viernes desde las 7:00 horas, incluso durante los días previos al cierre del año.