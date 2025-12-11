Monclova: Dual abre 120 vacantes por expansión automotriz

Monclova
/ 11 diciembre 2025
    Monclova: Dual abre 120 vacantes por expansión automotriz
    La expansión de la compañía abre vacantes en corte, calidad, materiales y programación. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La empresa ampliará operaciones en Monclova con una nueva línea de producción que requiere personal operativo y costureros con experiencia

La empresa Dual Costura Automotriz inició un proceso de expansión que incluye la apertura de una nueva línea de producción y más de 120 oportunidades laborales para habitantes de Monclova y la región.

Candelaria de la Rosa, encargada de Recursos Humanos, indicó que se requiere personal para áreas de costura automotriz, calidad, corte, materiales, descarga y programación, con secundaria como requisito mínimo.

$!La empresa prioriza perfiles con experiencia para consolidar una nueva línea de producción.
La empresa prioriza perfiles con experiencia para consolidar una nueva línea de producción. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

TE PUEDE INTERESAR: Detención de ‘El Limones’ se originó a partir de cateos en la Laguna; FGE celebra coordinación con la federación

La prioridad es la contratación de costureros con experiencia, debido a que la nueva línea demanda personal capacitado desde su arranque.

Actualmente, Dual cuenta con 292 trabajadores, pero la demanda de producción mantiene abierta la incorporación de más empleados.

Ubicada en el Parque Industrial Norte, la compañía ha recibido buena respuesta de aspirantes gracias a la amplia experiencia local en el ramo.

El reclutamiento es continuo y se realiza de lunes a viernes desde las 7:00 horas, incluso durante los días previos al cierre del año.

$!La compañía recibe solicitantes de lunes a viernes desde las 7:00 horas sin interrupciones.
La compañía recibe solicitantes de lunes a viernes desde las 7:00 horas sin interrupciones. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Las nuevas vacantes forman parte de la ampliación ya en marcha, una operación que fortalecerá la presencia de Dual en el sector y permitirá responder a la demanda de vestiduras automotrices para distintas marcas.

Temas


Empresas
empleos
inversiones

Localizaciones


Monclova

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ciudad cuenta con múltiples canales de comunicación especializados, lo que permite una atención más eficiente según el tipo de incidente.

Saltillo: Chats de seguridad, tránsito, números de emergencia, ¿qué se debe reportar a cada uno?
Omar Yaghi, ganador del Premio Nobel de Química, en Boston, el 3 de diciembre de 2025. Mientras tres inmigrantes ganan el Premio Nobel de Ciencias para Estados Unidos este año, los expertos advierten que las medidas drásticas contra la inmigración podrían arruinar la innovación estadounidense.

La importancia del talento migrante en los Nobel de EE. UU.
El cantante puertorriqueño confirmó su presentación en el Estadio Francisco I. Madero el 25 de abril de 2026, con boletos disponibles a través de Superboletos, dentro de una gira que también llegará a Hermosillo y Mazatlán

¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero
true

Si el crimen te da Limones, Haces...
true

¡Qué soleado estuvo el año!
true

Los jóvenes ya no saben hablar
En 2025, el gobierno estatal destinó alrededor de 200 millones de pesos a proyectos en la Región Carbonífera.

Coahuila: Anuncia Manolo Jiménez 2 parques industriales para la Región Carbonífera
La revista Time reconoció a los principales líderes tecnológicos detrás del avance de la Inteligencia Artificial, destacando su impacto global en la política, la economía y la vida cotidiana.

Time nombra Persona del Año a Musk, Zuckerberg, Huang y los ‘arquitectos de la IA’