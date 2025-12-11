Detención de ‘El Limones’ se originó a partir de cateos en la Laguna; FGE celebra coordinación con la federación

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, aseguró que la reciente detención de Edgar “N”, alias “El Limones”, acusado de operar una red de extorsiones en la Laguna, volvió a reflejar la coordinación que existe entre las autoridades federales y las autoridades del Estado.

Fue el pasado miércoles cuando el secretario de Seguridad a nivel federal, Omar García Harfuch, dio a conocer la noticia de la detención de Edgar “N” a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la noticia, la detención se dio tras una serie de investigaciones a raíz del hallazgo de extorsiones que realizaron a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas de “Los Cabrera”, que desde su origen ha fungido como un brazo de la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado confirmó que las autoridades de Coahuila colaboraron con la secretaría a cargo de García Harfuch, a través de mecanismos de inteligencia y proporcionando la información que la instancia les requería.

Entre los detalles, Federico Fernández ahondó que esta red de extorsiones, que también tuvo a constructores entre sus víctimas, operaba en toda la región Laguna, incluyendo a Coahuila, pero principalmente en el estado de Durango.

Dijo que la detención se logró tras la notificación de un cateo de diversos inmuebles que se solicitaron también en la ciudad de Torreón y en la Laguna, y ahí se le aseguró con armas y explosivos.

Detalló que si bien esta red tenía entre sus víctimas a agremiados a organizaciones, por ejemplo Coparmex y la Unión de Organismos Empresariales, también tenían entre sus víctimas a comerciantes de otros rangos.

Aseveró que la colaboración con la autoridad federal continuará y resaltó que, en el ejercicio de la seguridad pública, las instituciones han procurado el adecuado intercambio de información.

“Lo más importante es el mensaje que se manda de coordinación con el Gobierno Federal. Aquí hay cero tolerancia. Si en otras entidades federativas puede andar la gente que extorsiona paseando como si nada, aquí no”, dijo.

“Hay mucho intercambio de información de ida y de vuelta, y esa manera de trabajar es muy eficiente. Tenemos la confianza de acudir con la autoridad federal y al revés”, señaló.