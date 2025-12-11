Time nombra Persona del Año a Musk, Zuckerberg, Huang y los ‘arquitectos de la IA’

La revista Time sorprendió al anunciar que su nueva distinción como Personas del Año recae en los llamados “arquitectos de la Inteligencia Artificial”, un grupo de líderes cuyo trabajo ha acelerado el desarrollo de tecnologías capaces de transformar industrias enteras. La publicación destaca que estos empresarios están tomando decisiones estratégicas que moldean el futuro inmediato. La elección responde al impacto global de la IA, considerada por Time como la herramienta más influyente desde la aparición de las armas nucleares, debido a su poder para rediseñar procesos económicos, sociales y hasta gubernamentales.

Entre los seleccionados figura Jensen Huang, director de Nvidia, cuyo liderazgo ha sido esencial en el desarrollo de hardware para IA generativa. Su papel ha consolidado a la empresa como una pieza clave en la era tecnológica actual. LOS LÍDERES TECNOLÓGICOS DETRÁS DEL RECONOCIMIENTO Además de Huang, la lista incluye a Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI; Elon Musk, fundador de xAI; y Mark Zuckerberg, director de Meta, todos protagonistas en la carrera por perfeccionar modelos inteligentes. Sus innovaciones han influido profundamente en la política pública, la competencia global y el uso cotidiano de la tecnología. La imagen central publicada por Time muestra a ocho líderes sentados en una viga suspendida sobre una ciudad, recreando la famosa fotografía de obreros de 1932. Esta representación simboliza el rol de estos empresarios en la construcción de una nueva era digital.