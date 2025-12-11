Time nombra Persona del Año a Musk, Zuckerberg, Huang y los ‘arquitectos de la IA’

    Time nombra Persona del Año a Musk, Zuckerberg, Huang y los ‘arquitectos de la IA’
    La revista Time reconoció a los principales líderes tecnológicos detrás del avance de la Inteligencia Artificial, destacando su impacto global en la política, la economía y la vida cotidiana. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Time designó como Personas del Año a los “arquitectos de la IA”, entre ellos Musk, Zuckerberg, Huang y Altman, por su influencia en el desarrollo tecnológico que transforma al mundo

La revista Time sorprendió al anunciar que su nueva distinción como Personas del Año recae en los llamados “arquitectos de la Inteligencia Artificial”, un grupo de líderes cuyo trabajo ha acelerado el desarrollo de tecnologías capaces de transformar industrias enteras. La publicación destaca que estos empresarios están tomando decisiones estratégicas que moldean el futuro inmediato.

La elección responde al impacto global de la IA, considerada por Time como la herramienta más influyente desde la aparición de las armas nucleares, debido a su poder para rediseñar procesos económicos, sociales y hasta gubernamentales.

Entre los seleccionados figura Jensen Huang, director de Nvidia, cuyo liderazgo ha sido esencial en el desarrollo de hardware para IA generativa. Su papel ha consolidado a la empresa como una pieza clave en la era tecnológica actual.

LOS LÍDERES TECNOLÓGICOS DETRÁS DEL RECONOCIMIENTO

Además de Huang, la lista incluye a Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI; Elon Musk, fundador de xAI; y Mark Zuckerberg, director de Meta, todos protagonistas en la carrera por perfeccionar modelos inteligentes. Sus innovaciones han influido profundamente en la política pública, la competencia global y el uso cotidiano de la tecnología.

La imagen central publicada por Time muestra a ocho líderes sentados en una viga suspendida sobre una ciudad, recreando la famosa fotografía de obreros de 1932. Esta representación simboliza el rol de estos empresarios en la construcción de una nueva era digital.

Entre los retratados destacan también Lisa Su, directora de AMD; Demis Hassabis, líder de Google DeepMind; Dario Amodei, de Anthropic; y la experta de Stanford Fei-Fei Li, considerada la “madrina” de la IA por sus aportes en visión computacional.

UN RECONOCIMIENTO CON HISTORIA

La designación de Personas del Año, vigente desde 1927, reconoce a individuos o grupos que influyen de manera decisiva en el rumbo global, independientemente de su popularidad. A lo largo de la historia, la lista ha incluido figuras controversiales como Hitler en 1938 y otras ampliamente aceptadas como Taylor Swift, elegida en 2023.En 2024, Time nombró a Donald Trump como personalidad del año, señalando la relevancia política de su figura en Estados Unidos.

Este 2025, la revista optó por resaltar el papel transformador de la IA en ámbitos que van desde la economía digital hasta la vida doméstica, subrayando que estos líderes están construyendo la infraestructura del futuro.

Datos curiosos sobre el tema

· La primera Persona del Año fue Charles Lindbergh en 1927.

· La IA es la primera tecnología, y no una persona individual, en recibir reconocimiento colectivo en esta categoría.

· La portada inspirada en la foto de 1932 simboliza una “nueva construcción” de la sociedad digital.

