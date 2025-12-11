Saltillo: Chats de seguridad, tránsito, números de emergencia, ¿qué se debe reportar a cada uno?

Ante la diversidad de canales de comunicación que existen actualmente entre la ciudadanía y las autoridades en Saltillo, es vital conocer la distinción de cada uno para garantizar una respuesta efectiva.

De acuerdo con la información de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el número 911 debe utilizarse exclusivamente para situaciones de alto impacto o donde la integridad física esté comprometida.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo lanza la Línea 800 Violeta para atención inmediata contra la violencia de género

Entre estos casos se encuentran los accidentes vehiculares con personas lesionadas, incendios en casa habitación o comercios, así como delitos que estén ocurriendo en el momento, como robos con violencia.

También se deben canalizar a esta línea las emergencias médicas que requieran traslado de ambulancia o presencia de paramédicos, fugas de gas activas y situaciones de violencia familiar en proceso.

Al chatbot de WhatsApp que funciona con el número 844 893 0909 se pueden reportar incidentes viales, violencia o acoso, faltas a la moral, maltrato animal, robos, fugas, incendios o solicitar rondines de vigilancia

Por su parte, el modelo de seguridad ciudadana implementado en Saltillo a través de los Comités Ciudadanos de Seguridad —vía WhatsApp—, permite el reporte de robo, riña, violencia familiar, violencia de género, maltrato animal, fauna silvestre o vehículos abandonados.

También integrando la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana se encuentra la Agrupación Violeta a la que se puede reportar cualquier tipo de violencia de género, como violencia psicológica, física, abuso y acoso sexual, violencia económica y patrimonial. Su línea de emergencia es el 800 VIOLETA (800 846 5382).