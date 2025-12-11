Saltillo: Chats de seguridad, tránsito, números de emergencia, ¿qué se debe reportar a cada uno?
Autoridades exhortan a diferenciar entre urgencias médicas y reportes preventivos para optimizar tiempos
Ante la diversidad de canales de comunicación que existen actualmente entre la ciudadanía y las autoridades en Saltillo, es vital conocer la distinción de cada uno para garantizar una respuesta efectiva.
De acuerdo con la información de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el número 911 debe utilizarse exclusivamente para situaciones de alto impacto o donde la integridad física esté comprometida.
Entre estos casos se encuentran los accidentes vehiculares con personas lesionadas, incendios en casa habitación o comercios, así como delitos que estén ocurriendo en el momento, como robos con violencia.
También se deben canalizar a esta línea las emergencias médicas que requieran traslado de ambulancia o presencia de paramédicos, fugas de gas activas y situaciones de violencia familiar en proceso.
Al chatbot de WhatsApp que funciona con el número 844 893 0909 se pueden reportar incidentes viales, violencia o acoso, faltas a la moral, maltrato animal, robos, fugas, incendios o solicitar rondines de vigilancia
Por su parte, el modelo de seguridad ciudadana implementado en Saltillo a través de los Comités Ciudadanos de Seguridad —vía WhatsApp—, permite el reporte de robo, riña, violencia familiar, violencia de género, maltrato animal, fauna silvestre o vehículos abandonados.
También integrando la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana se encuentra la Agrupación Violeta a la que se puede reportar cualquier tipo de violencia de género, como violencia psicológica, física, abuso y acoso sexual, violencia económica y patrimonial. Su línea de emergencia es el 800 VIOLETA (800 846 5382).
En el caso de la Unidad de Integración Familiar (Unif), el número es el 844 410 4003 y permite la atención de cualquier tipo de violencia familiar como omisión de cuidados con niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad, violencia de pareja, entre padres e hijos.
La ciudadanía también puede comunicarse con la Policía Cibernética al 871 894 6158 para hacer reportes de secuestro virtual, fraude, robo o sustracción de datos, extorsión, suplantación de identidad, violencia digital, extorsión, bullying o ciberacoso, sextorsión, ventas fraudulentas, hackeo de redes sociales, pirámides de la fortuna.
Para la atención de la Policía Ambiental, se encuentra a disposición el número 844 4 14 11 14 o grupos de WhatsApp de la Comisaría.Se pueden reportar fauna silvestre en zona urbana, tira de escombro y basura en lugares no permitidos, tala o poda excesiva de arbolado urbano, maltrato animal, animales desnutridos, deshidratados, con lesiones visibles, enfermos o desatendidos, expuestos a las inclemencias del clima.
Para el caso de Aguas de Saltillo, la ciudadanía puede llamar a los teléfonos 073 u 844 438 01 99. A ellos puede reportar que un domicilio se encuentra sin agua, con baja presión, con mala calidad del agua, una fuga, un brote de aguas negras o un desperfecto en el alcantarillado. También pone a disposición el reporte vía página web y en la aplicación móvil.
Por último los fallos en el servicio de suministro eléctrico se reportan al 071 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
DIRECTORIO
Chatbot WhatsApp
844 893 0909
•Tipo de reporte:
-Incidente vial
-Violencia o acoso
-Faltas a la moral
-Maltrato animal
-Robos o prevención del delito
-Fuga de gasIncendio
-Reportar un robo
-Solicitar un rondín de vigilancia
-Reportar actividad sospechosa
Grupos de Seguridad de WhatsApp¿
Qué puedo reportar?
- Robo
- Riña
- Violencia Familiar
- Violencia de género
- Maltrato animal
- Fauna silvestre
- Vehículo abandonado
- Faltas a la moral
-Venta de alcohol clandestino
-Accidente vial
-Rondines de vigilancia
-Vehículo/ persona sospechosa
- Vehículo en lugar prohibido
- Semáforo descompuesto
El reporte debe:
•Especificar el problema a atender
•Dirección exacta de donde ocurre
AGRUPAMIENTO VIOLETA
•Línea de emergencia: 800 VIOLETA (800.846.5382)
•Tipo de reportes: Cualquier tipo de violencia de género, como violencia psicológica, física, abuso y acoso sexual, violencia económica y patrimonial.
UNIF
•Línea de emergencia: 8444104003
•Tipo de reportes: Cualquier tipo de violencia familiar como omisión de cuidados con niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad, violencia de pareja, entre padres e hijos.
POLICÍA CIBERNÉTICA
•Línea de emergencia: 871 894 6158
•Tipo de reportes: Secuestro virtual, fraude, robo o sustracción de datos, extorsión, suplantación de identidad, violencia digital, extorsión, bullying o ciberacoso, sextorsión, ventas fraudulentas, hackeo de redes sociales, pirámides de la fortuna.
JUSTICIA CÍVICA
•Línea de emergencia: A través del 4.14.11.14 o grupos de WhatsApp de la Comisaría.
•Tipo de reportes: Conflictos vecinales por estacionamiento, basura, agresiones verbales y reportes por exceso de ruido.
POLICÍA AMBIENTAL
•Línea de emergencia: A través del 4.14.11.14 o grupos de WhatsApp de la Comisaría.
•Tipo de reportes: Reporte de fauna silvestre en zona urbana, tira de escombro y basura en lugares no permitidos, tala o poda excesiva de arbolado urbano, maltrato animal, animales desnutridos, deshidratados, con lesiones visibles, enfermos o desatendidos, expuestos a las inclemencias del clima.
911
•Línea: 911
•Tipo de reportes: Seguridad (personas agresivas, accidente tránsito sin lesionados, alteración al orden público)Médico (caída, incidentes médicos clínicos, accidente de tránsito)Asistencia (apoyo a la ciudadanía, ruido excesivo, solicitud de rondín)Protección Civil (Incendios, contaminación del aire, suelo agua, fugas y derrames, enjambre de abejas)Servicios Públicos (fallas en semáforo, cortocircuito, cable cortado, caída de poste)
CFE
•Línea: 071
•Tipo de reportes: Fallas en suministro eléctrico
AGUAS DE SALTILLO
•Teléfono: 073 u 844 438 01 99
•Tipo de reportes: Sin Agua, baja Presión, calidad del agua, fuga, brote de aguas negras y alcantarillado.