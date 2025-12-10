Coahuila: Anuncia Manolo Jiménez 2 parques industriales para la Región Carbonífera

Coahuila
/ 10 diciembre 2025
    Coahuila: Anuncia Manolo Jiménez 2 parques industriales para la Región Carbonífera
    En 2025, el gobierno estatal destinó alrededor de 200 millones de pesos a proyectos en la Región Carbonífera. FOTO: CORTESÍA

El gobernador de Coahuila acudió al primer informe de gobierno de la alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, acudió al primer informe de resultados de la alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, donde reiteró su intención de mantener la coordinación con el municipio y anunció obras y programas que el Gobierno del Estado proyecta para 2026 en la Región Carbonífera.

Durante el acto, el mandatario estatal señaló que el próximo año se impulsarán proyectos relacionados con el abasto de agua, pavimentación y desarrollo industrial. Destacó que se contempla la construcción de dos parques industriales: uno en Múzquiz y otro entre Sabinas y Nueva Rosita. De acuerdo con Jiménez Salinas, estas obras buscan atraer nuevas inversiones y generar empleos.

TE PUEDE INTERESAR: DIF Coahuila abrirá dos casas para jóvenes no adoptados al cumplir 18 años

El mandatario estatal informó que en 2025 el Estado destinó más de 200 millones de pesos en Múzquiz y anticipó que en 2026 se prevé una inversión “histórica” para la región, sin detallar montos. Afirmó que el objetivo es mejorar la infraestructura y promover el desarrollo económico.

Por su parte, la alcaldesa Laura Jiménez afirmó que uno de los principales retos del municipio es garantizar el suministro de agua potable y aseguró que, con apoyo estatal, se trabaja en una solución estructural. Reconoció la colaboración del Gobierno de Coahuila para avanzar en obras que, dijo, ya comienzan a beneficiar a familias del municipio.

En su mensaje, la presidenta municipal destacó que Múzquiz “está despertando” gracias al respaldo del gobierno estatal y subrayó que las acciones de infraestructura y gestión buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El informe se llevó a cabo en el Pueblo Mágico de Múzquiz ante funcionarios municipales, representantes estatales y ciudadanos.

Temas


Desarrollo
Gobierno

true

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fusión histórica: nace la red mundial más grande de medios con 20 mil marcas en 120 países

Fusión histórica: nace la red mundial más grande de medios con 20 mil marcas en 120 países
La iniciativa privada felicita al alcalde y expresa su disposición de seguir trabajando en conjunto con el Municipio.

Aprueban empresarios primer año de la administración de Javier Díaz en Saltillo

Las cuadrillas municipales trabajan para mantener los espacios seguros, dignos y funcionales para las familias

Saltillo: Refuerzan limpieza y mantenimiento en plazas y áreas verdes de la colonia Girasol
Eliud Aguirre, titular de Salud en Coahuila, habló de la aplicación de pruebas de VIH.

Amplían pruebas y sube detección de VIH en Coahuila
El acompañamiento no termina a los 18 años, afirmó la Presidenta Honoraria del DIF.

DIF Coahuila abrirá dos casas para jóvenes no adoptados al cumplir 18 años
La fuerza del acarreo

La fuerza del acarreo
Gobierno controlador

Gobierno controlador
Enfrenta acusaciones por presunto lavado de dinero por más de 73 millones de pesos.

‘Lo persiguen tres veces por lo mismo’: la nueva defensa de César Duarte