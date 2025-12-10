Coahuila: Anuncia Manolo Jiménez 2 parques industriales para la Región Carbonífera

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, acudió al primer informe de resultados de la alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, donde reiteró su intención de mantener la coordinación con el municipio y anunció obras y programas que el Gobierno del Estado proyecta para 2026 en la Región Carbonífera.

Durante el acto, el mandatario estatal señaló que el próximo año se impulsarán proyectos relacionados con el abasto de agua, pavimentación y desarrollo industrial. Destacó que se contempla la construcción de dos parques industriales: uno en Múzquiz y otro entre Sabinas y Nueva Rosita. De acuerdo con Jiménez Salinas, estas obras buscan atraer nuevas inversiones y generar empleos.

El mandatario estatal informó que en 2025 el Estado destinó más de 200 millones de pesos en Múzquiz y anticipó que en 2026 se prevé una inversión “histórica” para la región, sin detallar montos. Afirmó que el objetivo es mejorar la infraestructura y promover el desarrollo económico.

Por su parte, la alcaldesa Laura Jiménez afirmó que uno de los principales retos del municipio es garantizar el suministro de agua potable y aseguró que, con apoyo estatal, se trabaja en una solución estructural. Reconoció la colaboración del Gobierno de Coahuila para avanzar en obras que, dijo, ya comienzan a beneficiar a familias del municipio.

En su mensaje, la presidenta municipal destacó que Múzquiz “está despertando” gracias al respaldo del gobierno estatal y subrayó que las acciones de infraestructura y gestión buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El informe se llevó a cabo en el Pueblo Mágico de Múzquiz ante funcionarios municipales, representantes estatales y ciudadanos.