¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero

Show
/ 11 diciembre 2025
    ¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero
    El cantante puertorriqueño confirmó su presentación en el Estadio Francisco I. Madero el 25 de abril de 2026, con boletos disponibles a través de Superboletos, dentro de una gira que también llegará a Hermosillo y Mazatlán FOTO: VANGUARDIA

Chayanne incluirá a Saltillo en su gira “Bailemos Otra Vez”, donde presentará un espectáculo que combinará sus éxitos clásicos con nuevas propuestas musicales

El cantante puertorriqueño Chayanne confirmó este jueves que Saltillo será una de las paradas oficiales de su gira “Bailemos Otra Vez Tour 2028”, con una presentación programada para el 25 de abril de 2026 en el Estadio Francisco I. Madero.

La venta de boletos se realizará a través de Superboletos, plataforma encargada de la distribución oficial para este y otros shows del tour.

El anuncio forma parte de un calendario más amplio que incluye también fechas en Hermosillo, donde se presentará el 30 de abril en el Estadio de Béisbol Fernando Valenzuela, y en Mazatlán, el 2 de mayo, con un concierto en el Estadio de Futbol El Encanto. Desde el momento de su publicación, seguidores del intérprete comenzaron a compartir la noticia en redes sociales, destacando el regreso del artista a escenarios del norte del país.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Emotivo momento! Canta Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha en Argentina

CHAYANNE HA CONQUISTADO A MILLONES CON SUS CANCIONES EMOCIONALES E INCREÍBLES PASOS DE BAILE

Elmer Figueroa Arce, conocido mundialmente como Chayanne, cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en la música latina. Su carrera inició en el grupo Los Chicos, donde debutó como bailarín y vocalista a temprana edad, antes de consolidarse como solista y adquirir fama internacional.

A lo largo de su trayectoria, Chayanne ha construido un repertorio reconocido por su mezcla de baladas románticas y temas rítmicos que se han convertido en clásicos de su discografía. Entre sus éxitos más populares destacan canciones como “Torero”, “Dejaría Todo”, “Provócame”, “Fiesta en América”, “Tiempo de Vals” y “Salomé”, temas que lo han posicionado como una de las figuras más influyentes del pop latino.

Su presencia en los escenarios se caracteriza por coreografías energéticas y una conexión constante con el público, elementos que han sido parte fundamental de su permanencia y popularidad en distintos países.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Con ‘La Niña Sí’! Transmiten ‘Turbulence’ y ‘La Burrita Burrona’ su show desde Villamagia en Saltillo

La gira “Bailemos Otra Vez” marca una nueva etapa en la agenda del artista, quien continúa sumando presentaciones en América Latina. En Saltillo, Hermosillo y Mazatlán, la expectativa del público gira en torno a un espectáculo que combinará temas clásicos con nuevas propuestas, así como una producción escénica pensada para generar cercanía con los asistentes.

Se espera que en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre horarios, accesos y fases de venta para cada una de las ciudades contempladas en esta parte del tour.

Temas


Conciertos
Música

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Chayanne

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La célula liderada por “El Limones” fue vinculada por las autoridades al Cártel de Sinaloa.

Detienen en Coahuila y Durango a 5 vinculados a ‘El Limones’
El cantante puertorriqueño confirmó su presentación en el Estadio Francisco I. Madero el 25 de abril de 2026, con boletos disponibles a través de Superboletos, dentro de una gira que también llegará a Hermosillo y Mazatlán

¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero
El pasado 9 de diciembre, el equipo de defensa del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, encabezado por el abogado Frank Pérez, solicitó aplazar la audiencia de sentencia por 90 días.

Juez Cogan acepta retrasar audiencia de sentencia de ‘El Mayo’ Zambada hasta abril 2026
Los ojos de la Virgen Guadalupe son especialmente misteriosos. Aunque sus dimensiones son microscópicas, el iris y las pupilas presentan las imágenes muy detalladas de 13 personas.

Virgen de Guadalupe... ¿Qué misterio se esconde en sus ojos y quiénes son las 13 personas que se reflejan en ellos?
Tigres y Toluca iniciarán una serie que definirá al nuevo campeón del futbol mexicano.

Tigres y Toluca abren la Final del Apertura 2025: fecha, sede y transmisión
La ciudad cuenta con múltiples canales de comunicación especializados, lo que permite una atención más eficiente según el tipo de incidente.

Saltillo: Chats de seguridad, tránsito, números de emergencia, ¿qué se debe reportar a cada uno?
Durante el año se aseguraron 554 kilogramos de drogas y 87 armas de fuego en operativos coordinados, informó el fiscal Federico Fernández Montañez.

Fue el 2025, con la menor cifra de homicidios dolosos en 30 años en Coahuila: Fiscal General
Sheinbaum dijo que se trabaja para sanear el Río Tijuana y EU debe ampliar una planta tratadora en San Diego, California.

Trump no está bien informado sobre manejo de agua sucia en México: Claudia Sheinbaum