Monclova: entrega Simas botes de basura a escuelas para prevenir taponamientos en el drenaje

MONCLOVA, COAH.- Con la finalidad de combatir uno de los problemas que más afecta a la red de drenaje durante la temporada de lluvias, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Monclova-Frontera reactivó su programa de donación de botes para basura, dirigido a instituciones educativas de ambos municipios. La estrategia busca reducir la cantidad de residuos que terminan en calles, banquetas y alcantarillas, donde suelen ser arrastrados por el agua de lluvia hasta los registros sanitarios, provocando obstrucciones que derivan en fugas, encharcamientos y afectaciones al sistema de drenaje.

El jefe del Departamento de Cultura del Agua, Óscar Cadena, informó que ya se realizó la primera entrega de contenedores a representantes de diversos planteles educativos, como parte de una campaña permanente enfocada en fomentar la responsabilidad ambiental entre estudiantes y personal docente. Destacó que el programa no solo contempla la instalación de botes para el depósito adecuado de residuos, sino también actividades de concientización para fortalecer entre la comunidad escolar la importancia de mantener limpios los espacios públicos y evitar prácticas que dañen la infraestructura sanitaria.

Para hacer posible esta iniciativa, Simas contó con el respaldo de empresas socialmente responsables como CIMARI, AMN Logistics, PYTCO, TRINITY, Quality Tube, Maquilados MG, Iron Cast y Champion Cold, que participaron con la donación de los contenedores que serán distribuidos en distintas escuelas de la región. Autoridades del organismo señalaron que la acumulación de basura en la vía pública continúa siendo una de las principales causas de taponamientos en la red de drenaje, por lo que insistieron en la necesidad de reforzar la participación ciudadana y la educación ambiental desde las aulas. Con este tipo de acciones, Simas Monclova-Frontera busca fortalecer la cultura del cuidado del agua y del entorno, impulsando medidas preventivas que contribuyan a mantener ciudades más limpias, ordenadas y con mejores condiciones para todos sus habitantes.

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