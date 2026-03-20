Monclova: ‘Era todo mi querer’; la madre de Jeremy lo despide entre lágrimas tras la tragedia (video)

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Monclova
/ 20 marzo 2026
    Monclova: ‘Era todo mi querer’; la madre de Jeremy lo despide entre lágrimas tras la tragedia (video)
    El rostro de Berenice refleja el enorme sufrimiento y dolor que siente por la pérdida de su hijo, quien era todo su querer. LIDIET MEXICANO

Por momentos Berenice pensó que su hijo no estaba en el jacal que ardía en llamas; la esperanza fue vana

$!Monclova: ‘Era todo mi querer’; la madre de Jeremy lo despide entre lágrimas tras la tragedia (video)

MONCLOVA, COAH.- La mañana de este día quedó marcada para Eva Berenice por una noticia que nunca imaginó recibir.

A las primeras horas del día vecinos le avisaron que el jacal donde su hijo Jeremy vivía con su pareja en Monclova, se estaba incendiando.

Al llegar al lugar vio arder el lugar y en medio de la confusión, se aferró a una idea de que él no estuviera ahí.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/fuego-arrasa-casa-y-cobra-la-vida-de-una-familia-en-monclova-LK19640694

Durante varios minutos, la incertidumbre fue lo único que tuvo.

“Como no lo encontraba, pensé que no estaba”, relató con la voz entrecortada, recordando ese instante en el que aún existía una mínima esperanza.

Sin embargo, la realidad la alcanzó cuando el fuego fue sofocado y comenzaron a sacar los cuerpos.

“Nos dijeron que eran tres cuerpos, dos grandes... y uno chico fue lo que me dijeron”, expresó.

Fue en ese momento cuando entendió que uno de ellos era su hijo y su recién formada familia.

Frente al lugar donde Jeremy hacía su vida, el dolor se vuelve más evidente.

No hay reclamos, solo una frase que repite entre lágrimas y que resume lo que siente: “era todo mi querer”.

$!Aún incrédula por la tragedia, la mujer observa las cenizas en que quedó convertido la casa en la que vivía su hijo con su familia.
Aún incrédula por la tragedia, la mujer observa las cenizas en que quedó convertido la casa en la que vivía su hijo con su familia. LIDIET MEXICANO
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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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