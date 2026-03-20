$!Monclova: ‘Era todo mi querer’; la madre de Jeremy lo despide entre lágrimas tras la tragedia (video)

MONCLOVA, COAH.- La mañana de este día quedó marcada para Eva Berenice por una noticia que nunca imaginó recibir. A las primeras horas del día vecinos le avisaron que el jacal donde su hijo Jeremy vivía con su pareja en Monclova, se estaba incendiando. Al llegar al lugar vio arder el lugar y en medio de la confusión, se aferró a una idea de que él no estuviera ahí.

Durante varios minutos, la incertidumbre fue lo único que tuvo. “Como no lo encontraba, pensé que no estaba”, relató con la voz entrecortada, recordando ese instante en el que aún existía una mínima esperanza. Sin embargo, la realidad la alcanzó cuando el fuego fue sofocado y comenzaron a sacar los cuerpos.

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“Nos dijeron que eran tres cuerpos, dos grandes... y uno chico fue lo que me dijeron”, expresó. Fue en ese momento cuando entendió que uno de ellos era su hijo y su recién formada familia. Frente al lugar donde Jeremy hacía su vida, el dolor se vuelve más evidente. No hay reclamos, solo una frase que repite entre lágrimas y que resume lo que siente: “era todo mi querer”.

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