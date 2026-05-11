Monclova: Exobrero queda lesionado con posible fractura de costillas tras bloqueo en la carretera 57

MONCLOVA, COAH.- Un exobrero de Altos Hornos de México resultó lesionado con posible fractura de costillas luego de los hechos registrados tras el bloqueo de la carretera federal 57, realizado por trabajadores que exigen el pago de recursos pendientes. Se trata de Daniel Alberto Reyna, quien, de acuerdo con integrantes del movimiento, comenzó a sentirse mal mientras permanecía en el exterior de la Fiscalía General del Estado, donde familiares y compañeros esperaban la liberación de nueve manifestantes detenidos durante el operativo de desalojo.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención y posteriormente fue trasladado a un hospital de la región, donde aparentemente le detectaron lesiones en las costillas, por lo que quedó encamado bajo observación médica. La situación fue confirmada por Alfredo Reyna, uno de los exobreros detenidos y liberados horas después por autoridades estatales. “Fuimos nueve detenidos y uno más que está encamado, por rompimiento de costillas”, declaró al salir de las instalaciones de la Fiscalía.

El bloqueo fue realizado por exobreros de AHMSA sobre la carretera federal 57 a la altura de Castaños, provocando largas filas de vehículos de carga y particulares sobre una de las vías más transitadas del País. Durante la intervención de corporaciones estatales se registraron momentos de tensión y posteriormente fueron detenidos nueve integrantes del movimiento, quienes horas después recuperaron su libertad. Por su parte, Julián Torres, líder del grupo de autodefensa de exobreros de Altos Hornos de México, señaló que las movilizaciones continuarán en próximos días, al asegurar que seguirán exigiendo el pago que reclaman desde hace años.

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