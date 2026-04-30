Monclova: extrabajadores de AHMSA reparten volantes e invitan a marcha del 1 de mayo

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Monclova
/ 30 abril 2026
    Monclova: extrabajadores de AHMSA reparten volantes e invitan a marcha del 1 de mayo
    Los extrabajadores aseguran que la crisis laboral ya se convirtió en un problema social y piden mayor respaldo de la población. LIDIET MEXICANO

Trabajadores en protesta buscan sumar a la ciudadanía a la movilización del Día del Trabajo, al asegurar que la crisis que enfrentan desde hace más de tres años ya es un problema social y humanitario

MONCLOVA, COAH.- Exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) intensificaron la convocatoria para la marcha de este 1 de mayo con la entrega de volantes en el bulevar Harold R. Pape, donde invitaron directamente a la ciudadanía a sumarse a la movilización del Día del Trabajo.

Encabezados por Julián Torres Ávalos, integrante del Grupo de Defensa Laboral, los extrabajadores se apostaron en uno de los principales puntos de la ciudad para difundir su llamado, insistiendo en que la problemática que enfrentan desde hace más de tres años ya rebasa el ámbito laboral y se ha convertido en un tema social.

$!Exobreros de AHMSA repartieron volantes en el bulevar Harold R. Pape para invitar a la ciudadanía a sumarse a la marcha del 1 de mayo.
Exobreros de AHMSA repartieron volantes en el bulevar Harold R. Pape para invitar a la ciudadanía a sumarse a la marcha del 1 de mayo. LIDIET MEXICANO
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Durante la actividad, reiteraron que buscan mayor respaldo de la población, al señalar que actualmente la participación en sus movimientos ha sido limitada.

“Necesitamos que más sectores se involucren, no podemos seguir solos en esta lucha”, expresaron.

$!La movilización concluirá con un mitin en la Plaza Principal, donde exigirán respuesta a sus demandas económicas y humanitarias.
La movilización concluirá con un mitin en la Plaza Principal, donde exigirán respuesta a sus demandas económicas y humanitarias. LIDIET MEXICANO

Los ex obreros también aprovecharon para recordar que una de sus principales demandas es la obtención de un préstamo de 50 mil pesos por trabajador, con cargo a su finiquito, además de apoyos humanitarios ante la falta de ingresos.

La marcha está programada para este 1 de mayo; partirá de la Plaza de las Garzas y avanzará hacia la Plaza Principal, donde realizarán un mitin en el que esperan una mayor participación ciudadana para visibilizar sus exigencias y presionar a las autoridades a dar una respuesta concreta a su situación.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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