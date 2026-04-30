Monclova: extrabajadores de AHMSA reparten volantes e invitan a marcha del 1 de mayo

MONCLOVA, COAH.- Exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) intensificaron la convocatoria para la marcha de este 1 de mayo con la entrega de volantes en el bulevar Harold R. Pape, donde invitaron directamente a la ciudadanía a sumarse a la movilización del Día del Trabajo. Encabezados por Julián Torres Ávalos, integrante del Grupo de Defensa Laboral, los extrabajadores se apostaron en uno de los principales puntos de la ciudad para difundir su llamado, insistiendo en que la problemática que enfrentan desde hace más de tres años ya rebasa el ámbito laboral y se ha convertido en un tema social.

Durante la actividad, reiteraron que buscan mayor respaldo de la población, al señalar que actualmente la participación en sus movimientos ha sido limitada. “Necesitamos que más sectores se involucren, no podemos seguir solos en esta lucha”, expresaron.

Los ex obreros también aprovecharon para recordar que una de sus principales demandas es la obtención de un préstamo de 50 mil pesos por trabajador, con cargo a su finiquito, además de apoyos humanitarios ante la falta de ingresos. La marcha está programada para este 1 de mayo; partirá de la Plaza de las Garzas y avanzará hacia la Plaza Principal, donde realizarán un mitin en el que esperan una mayor participación ciudadana para visibilizar sus exigencias y presionar a las autoridades a dar una respuesta concreta a su situación.

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