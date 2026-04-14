Monclova: Fideicomisos ponen en riesgo venta de AHMSA; Cargil y Afirme pueden oponerse a la subasta

Héctor Garza, abogado representante de acreedores, explicó que el procedimiento aún no entra de lleno a la etapa de venta, debido a que las bases presentadas por el síndico todavía no han sido aprobadas por la jueza. Actualmente, se otorgó un plazo de 10 días para que las partes involucradas revisen el documento y manifiesten lo que a su derecho convenga.

MONCLOVA, COAH.- La subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) podría enfrentar complicaciones legales, ya que empresas como Cargill y Banca Afirme tienen la posibilidad de oponerse al proceso debido a los fideicomisos que mantienen sobre bienes de la siderúrgica.

Una vez concluido ese periodo, la jueza podrá aprobar, modificar o rechazar dichas bases, por lo que se estima que en aproximadamente 30 días se pueda contar con mayor claridad y, en su caso, con un calendario formal para la subasta.

Garza detalló que el esquema planteado es una “venta simplificada”, en la que el precio de la empresa se fijaría alrededor del 85 por ciento de su valor, lo que equivale a poco más de mil millones de dólares. En este modelo, los interesados presentarían sus ofertas mediante propuestas cerradas.

Sin embargo, advirtió que si las ofertas están por debajo de ese porcentaje, los acreedores con mayor prioridad, es decir, aquellos que cuentan con fideicomisos, pueden intervenir y oponerse a la operación, lo que detendría o retrasaría la venta.

En ese escenario destacan Cargill y Banca Afirme, cuyos fideicomisos en conjunto rondan los 800 millones de dólares. El primero de ellos, explicó, se otorgó junto con una institución bancaria por aproximadamente 450 millones de dólares para atender la suspensión de pagos de la empresa, mientras que posteriormente Afirme también aportó recursos para tratar de sostener a AHMSA durante la crisis.

El abogado explicó que un fideicomiso funciona como una garantía, mediante la cual los acreedores pueden tener control sobre ciertos bienes de la empresa, incluso con la posibilidad de disponer de ellos sin necesidad de un juicio tradicional.