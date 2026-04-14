Monclova: Fideicomisos ponen en riesgo venta de AHMSA; Cargil y Afirme pueden oponerse a la subasta
Acreedores con prioridad podrían frenar el proceso si no se aclara propiedad de activos
MONCLOVA, COAH.- La subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) podría enfrentar complicaciones legales, ya que empresas como Cargill y Banca Afirme tienen la posibilidad de oponerse al proceso debido a los fideicomisos que mantienen sobre bienes de la siderúrgica.
Héctor Garza, abogado representante de acreedores, explicó que el procedimiento aún no entra de lleno a la etapa de venta, debido a que las bases presentadas por el síndico todavía no han sido aprobadas por la jueza. Actualmente, se otorgó un plazo de 10 días para que las partes involucradas revisen el documento y manifiesten lo que a su derecho convenga.
Una vez concluido ese periodo, la jueza podrá aprobar, modificar o rechazar dichas bases, por lo que se estima que en aproximadamente 30 días se pueda contar con mayor claridad y, en su caso, con un calendario formal para la subasta.
Garza detalló que el esquema planteado es una “venta simplificada”, en la que el precio de la empresa se fijaría alrededor del 85 por ciento de su valor, lo que equivale a poco más de mil millones de dólares. En este modelo, los interesados presentarían sus ofertas mediante propuestas cerradas.
Sin embargo, advirtió que si las ofertas están por debajo de ese porcentaje, los acreedores con mayor prioridad, es decir, aquellos que cuentan con fideicomisos, pueden intervenir y oponerse a la operación, lo que detendría o retrasaría la venta.
En ese escenario destacan Cargill y Banca Afirme, cuyos fideicomisos en conjunto rondan los 800 millones de dólares. El primero de ellos, explicó, se otorgó junto con una institución bancaria por aproximadamente 450 millones de dólares para atender la suspensión de pagos de la empresa, mientras que posteriormente Afirme también aportó recursos para tratar de sostener a AHMSA durante la crisis.
El abogado explicó que un fideicomiso funciona como una garantía, mediante la cual los acreedores pueden tener control sobre ciertos bienes de la empresa, incluso con la posibilidad de disponer de ellos sin necesidad de un juicio tradicional.
No obstante, actualmente existe una controversia, ya que no se tiene claridad sobre si estos fideicomisos han sido ejecutados, lo que abre dudas sobre quién tiene realmente la propiedad de los activos: si la propia AHMSA o las instituciones financieras.
Como parte de este conflicto, Cargill promovió un incidente legal de separación de bienes, solicitando que se le devuelvan los activos que considera están bajo su fideicomiso. Por su parte, Banca Afirme busca hacer efectivos estos mecanismos e incluso llevar a cabo una subasta privada.
Garza subrayó que, aunque este tema no ha detenido formalmente el proceso, sí representa un factor importante de incertidumbre que podría retrasar o complicar la venta de la empresa, dependiendo de cómo se resuelvan estos recursos legales en las próximas semanas.