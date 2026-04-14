Buscan regular vehículos todo terreno y senderismo en la Sierra de Arteaga

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Coahuila
/ 14 abril 2026
    Buscan regular vehículos todo terreno y senderismo en la Sierra de Arteaga
    Las autoridades buscan establecer lineamientos que permitan mantener la actividad turística sin afectar el patrimonio de los habitantes de la región. ARCHIVO

Establecerán protocolos de seguridad para proteger la propiedad privada y los recursos naturales ante quejas de habitantes

Ante las constantes quejas de propietarios por daños en sus predios, el Ayuntamiento de Arteaga trabaja en la creación de protocolos para regular el uso de vehículos deportivos y actividades de senderismo en la zona serrana.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores explicó que se busca un equilibrio entre la actividad turística y el respeto al patrimonio de los habitantes: “Estamos platicando establecer un protocolo; hemos recibido quejas de propietarios por afectaciones a sus predios”.

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Sánchez Flores reconoció el derecho de los dueños de huertas a manifestar su inconformidad, debido a que su patrimonio ha sido utilizado sin control por vehículos motorizados y grupos de personas que practican senderismo.

“Estamos por establecer protocolos para no restringir la actividad, para que se pueda seguir realizando; sin embargo, bajo ciertas líneas que beneficien a todos los involucrados”, señaló la edil sobre la nueva normativa.

El objetivo principal es evitar daños directos en los sistemas de producción agrícola de la región: “Definitivamente es para que no tengamos afectaciones en propiedades privadas, en las huertas, en los sembradillos y en estas cuestiones”.

La alcaldesa enfatizó que cualquier actividad debe realizarse con responsabilidad, recordando que la Sierra es un tesoro natural: “Lo que tenemos que hacer es buscar la manera de que sea segura la estancia de las personas”.

Por otro lado, la funcionaria informó que las recientes lluvias han beneficiado la zona sin causar daños: “Afortunadamente, bien; ha estado lloviendo constantemente toda la semana pasada en la mayoría de los cañones de la Sierra”.

Respecto al granizo reportado en días pasados, Sánchez Flores aclaró que fue un evento menor: “Fue muy leve, no hubo afectación ni en viviendas ni en inmuebles; fue muy ligero”, lo cual trajo alivio a los productores de manzana.

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Finalmente, destacó que la humedad generada por las precipitaciones ayuda a prevenir siniestros ambientales: “Nos ha ayudado a mantener un poco la humedad para evitar también que tengamos algún tipo de incendio”.

Gracias a estas condiciones y a la vigilancia, el municipio reporta resultados positivos en el presente ciclo vacacional: “Hasta ahorita vamos con Semana Santa blanca, afortunadamente”, concluyó la alcaldesa.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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