Monclova: hallan sin vida a joven en el domicilio de sus suegros en Nochebuena

Monclova
/ 25 diciembre 2025
    Monclova: hallan sin vida a joven en el domicilio de sus suegros en Nochebuena
    Agentes investigadores realizaron las diligencias al interior de la vivienda donde fue localizado el joven. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

El hecho provocó la movilización de paramédicos y corporaciones de seguridad, así como el resguardo del domicilio mientras se realizaban las diligencias ministeriales

MONCLOVA, COAHUILA.– La noche del 24 de diciembre, un hecho trágico rompió la tranquilidad en la colonia Leandro Valle, luego de que un joven fuera localizado sin vida al interior del domicilio de sus suegros, lo que provocó una inmediata movilización de cuerpos de emergencia y autoridades investigadoras en Monclova.

El reporte se generó alrededor de las 21:00 horas, cuando una mujer solicitó auxilio al número de emergencias al encontrar inconsciente a su yerno dentro de una de las habitaciones de la vivienda. De acuerdo con la información disponible, el joven ya no reaccionaba pese a los intentos por ayudarlo, por lo que se pidió apoyo urgente.

El domicilio se ubica en el cruce de las calles Venustiano Carranza e Ignacio Zaragoza, hasta donde arribaron paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM). Tras revisar al joven, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

El fallecido fue identificado como Francisco Salas. Según los primeros datos recabados en el lugar, el joven se encontraba suspendido dentro de la habitación, situación que derivó en su deceso. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que lo llevaron a tomar esta decisión.

Elementos de corporaciones municipales acudieron para resguardar la zona, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias iniciales y el levantamiento de indicios, con el fin de integrar la carpeta de investigación y esclarecer las circunstancias del hecho.

La presencia de unidades oficiales generó expectación entre vecinos del sector, quienes observaron el despliegue mientras se desarrollaban las labores periciales. El ambiente en el sitio fue de consternación, debido a que el suceso ocurrió en plena víspera de Navidad, una fecha habitualmente asociada a reuniones familiares.

Una vez concluidos los trabajos en el lugar, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios correspondientes para determinar con precisión la causa del fallecimiento y cumplir con los protocolos legales. Posteriormente, el cuerpo será entregado a los familiares para los servicios funerarios.

Las autoridades continúan con las investigaciones para documentar el caso, sin que hasta ahora se haya informado sobre antecedentes o situaciones previas relacionadas con el joven.

(Con información de medios locales)

Temas


Seguridad
Suicidio

Localizaciones


Monclova

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

