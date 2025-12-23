Monclova: Hija de maestros de Ocampo es detenida por presunto robo a comercio

Monclova
/ 23 diciembre 2025
    Monclova: Hija de maestros de Ocampo es detenida por presunto robo a comercio
    Personal de seguridad activó el protocolo al detectar la conducta sospechosa. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Mariandy Monserrat ‘N’ intentó sustraer cosméticos sin pagar en una tienda departamental, fue sorprendida y policías municipales la presentaron ante el Ministerio Público

MONCLOVA, COAH.- El intento de robo registrado este lunes en una tienda departamental del Centro de Monclova volvió a poner sobre la mesa una problemática constante para el comercio local: la sustracción de mercancía, principalmente de productos de fácil ocultamiento como cosméticos y artículos de cuidado personal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 horas en la tienda “Del Sol”, ubicada sobre la calle De la Fuente, donde personal de seguridad detectó a una joven que mostraba una conducta inusual en el área de belleza.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: crisis de AHMSA también enferma a sus obreros; ‘esto te quema por dentro’, afirman

De acuerdo con el reporte, la mujer fue observada mientras ocultaba diversos productos entre su ropa, una práctica que, según empleados del sector, es común en este tipo de establecimientos.

Siguiendo el protocolo interno, el personal permitió que la clienta continuara su recorrido hasta confirmar que no tenía intención de realizar el pago en cajas. Al intentar abandonar la tienda, fue interceptada por la encargada de vigilancia, quien le solicitó aclarar la situación.

Aunque en un primer momento negó los señalamientos, la joven terminó por entregar varios artículos de maquillaje y cuidado personal que llevaba ocultos. Ante la evidencia y el volumen de lo recuperado, la gerencia solicitó el apoyo de la Policía Municipal.

La detenida fue identificada como Mariandy Monserrat “N”, de 22 años de edad, originaria del municipio de Ocampo, Coahuila. Trascendió que es hija de dos docentes: su madre labora como maestra en el turno vespertino de la primaria Emiliano Zapata y también en nivel preparatoria, mientras que su padre igualmente se desempeña como profesor, ambos en dicha localidad.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: Navidad sin ingresos agudiza drama de 10 mil familias tras cierre de AHMSA (video)

Tras su aseguramiento, la joven fue trasladada a las celdas municipales para una valoración médica y el registro correspondiente, y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público; la autoridad encargada de definir su situación legal por el presunto delito de robo a comercio.

El caso se suma a otros incidentes similares que enfrentan de manera cotidiana los comercios del primer cuadro de la ciudad, donde los productos de alto consumo y fácil reventa continúan siendo blanco frecuente de intentos de hurto.

En este caso, la joven ocampense intentó robar siete labiales marca Maybelline, 10 maquillajes líquidos de diversas gamas de Super Stay y Maybelline, una crema facial Nivea y un bálsamo labial Carmex.

Temas


Detenciones
Robos
comercio

Localizaciones


Ocampo

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se acerca el final

Se acerca el final
Las luces adornan los barcos en Riverplace Marina antes de un desfile navideño de barcos el viernes 12 de diciembre de 2025 en Portland, Oregón.

La guerra de la IA contra la Navidad
true

POLITICÓN: Con voto en contra de Morena y PT, aprueba Coahuila presupuesto 2026 por 78 mil mdp
La muerte de Elisa Loyo continúa sin resolución, su madre insiste en que se trató de un feminicidio y confía en que el nuevo gobierno federal retome el caso.

Al cumplirse 17 años del homicidio de la chef saltillense Elisa Loyo, su madre pide justicia a Sheinbaum (Primera parte)
El alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de cinco vialidades pavimentadas en la colonia Las Margaritas, al poniente de Saltillo.

Saltillo: entregan pavimentación en Las Margaritas con inversión superior a 5 mdp
El tradicional buzón de Santa Claus en Saltillo supera ya las expectativas de años anteriores, al concentrar cientos de cartas enviadas por niñas y niños que mantienen viva la ilusión navideña.

Buzón de Santa Claus en Correos de Saltillo recibe cientos de cartas
Representación artística del exoplaneta PSR J2322-2650b. Las fuerzas gravitacionales del púlsar mucho más pesado que orbita están empujando al mundo con masa de Júpiter a esta extraña forma de limón.

Un planeta con forma de limón y el tamaño de Júpiter sorprende a científicos
true

El cambio de paradigma en favor de Trump ha muerto