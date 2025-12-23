Monclova: Hija de maestros de Ocampo es detenida por presunto robo a comercio

MONCLOVA, COAH.- El intento de robo registrado este lunes en una tienda departamental del Centro de Monclova volvió a poner sobre la mesa una problemática constante para el comercio local: la sustracción de mercancía, principalmente de productos de fácil ocultamiento como cosméticos y artículos de cuidado personal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 horas en la tienda “Del Sol”, ubicada sobre la calle De la Fuente, donde personal de seguridad detectó a una joven que mostraba una conducta inusual en el área de belleza.

De acuerdo con el reporte, la mujer fue observada mientras ocultaba diversos productos entre su ropa, una práctica que, según empleados del sector, es común en este tipo de establecimientos.

Siguiendo el protocolo interno, el personal permitió que la clienta continuara su recorrido hasta confirmar que no tenía intención de realizar el pago en cajas. Al intentar abandonar la tienda, fue interceptada por la encargada de vigilancia, quien le solicitó aclarar la situación.

Aunque en un primer momento negó los señalamientos, la joven terminó por entregar varios artículos de maquillaje y cuidado personal que llevaba ocultos. Ante la evidencia y el volumen de lo recuperado, la gerencia solicitó el apoyo de la Policía Municipal.

La detenida fue identificada como Mariandy Monserrat “N”, de 22 años de edad, originaria del municipio de Ocampo, Coahuila. Trascendió que es hija de dos docentes: su madre labora como maestra en el turno vespertino de la primaria Emiliano Zapata y también en nivel preparatoria, mientras que su padre igualmente se desempeña como profesor, ambos en dicha localidad.

Tras su aseguramiento, la joven fue trasladada a las celdas municipales para una valoración médica y el registro correspondiente, y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público; la autoridad encargada de definir su situación legal por el presunto delito de robo a comercio.

El caso se suma a otros incidentes similares que enfrentan de manera cotidiana los comercios del primer cuadro de la ciudad, donde los productos de alto consumo y fácil reventa continúan siendo blanco frecuente de intentos de hurto.

En este caso, la joven ocampense intentó robar siete labiales marca Maybelline, 10 maquillajes líquidos de diversas gamas de Super Stay y Maybelline, una crema facial Nivea y un bálsamo labial Carmex.