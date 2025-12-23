Monclova: crisis de AHMSA también enferma a sus obreros; ‘esto te quema por dentro’, afirman
La crisis de la acerera transformó las fiestas decembrinas en un periodo de tristeza e incertidumbre
MONCLOVA, COAH.- La crisis que enfrenta Altos Hornos de México (AHMSA) no solo ha dejado a cientos de trabajadores sin ingresos, también ha provocado un profundo impacto emocional entre quienes dedicaron décadas de su vida a la empresa y hoy viven entre la incertidumbre, la ansiedad y la depresión.
Jorge Gonzales Flores, exobrero con 33 años de servicio, relata que la falta de pago de salarios caídos y finiquitos ha generado una preocupación constante que se instala en la mente y reaparece con cada nueva noticia relacionada con el proceso de la acerera.
“Hay momentos en los que uno trata de estar tranquilo, de vivir con la familia, pero esto vuelve y te quema por dentro”, expresa.
Explica que, aunque intenta dejar la situación en manos de Dios y priorizar su salud, no siempre resulta fácil mantener la calma. Recuerda que, en años anteriores, estas fechas decembrinas significaban estabilidad laboral, convivencia familiar y planes a futuro; hoy, en cambio, la Navidad se vive con tristeza y desánimo.
Los proyectos que muchos trabajadores habían construido con la esperanza de una solución en 2025 se han ido desmoronando junto con el ánimo. “Como trabajadores levantamos castillos, pensamos que nos iban a pagar lo que nos deben, pero al no pasar, volvemos a caer”, reconoce.
Este sentimiento fue compartido por otros obreros durante la protesta realizada el pasado 23 de diciembre en la Planta 1 de AHMSA, donde denunciaron que, a tres años del cierre de la empresa, al menos 70 trabajadores han fallecido por diversas enfermedades, muchas de ellas asociadas al estrés, la depresión y la ansiedad derivadas del abandono laboral.
Aunque algunos exobreros se han visto obligados a vender pertenencias para subsistir, Jorge asegura que lo material pasa a segundo plano cuando la tranquilidad mental y emocional se pierde. “La incertidumbre termina por afectar todo”, afirma.
Historias como la suya se repiten entre los trabajadores de AHMSA, quienes continúan a la espera de una solución que no solo les garantice el pago de lo que legalmente les corresponde, sino que también les devuelva la paz y la estabilidad que perdieron en el camino.