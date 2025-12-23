Monclova: crisis de AHMSA también enferma a sus obreros; ‘esto te quema por dentro’, afirman

MONCLOVA, COAH.- La crisis que enfrenta Altos Hornos de México (AHMSA) no solo ha dejado a cientos de trabajadores sin ingresos, también ha provocado un profundo impacto emocional entre quienes dedicaron décadas de su vida a la empresa y hoy viven entre la incertidumbre, la ansiedad y la depresión.

Jorge Gonzales Flores, exobrero con 33 años de servicio, relata que la falta de pago de salarios caídos y finiquitos ha generado una preocupación constante que se instala en la mente y reaparece con cada nueva noticia relacionada con el proceso de la acerera.

“Hay momentos en los que uno trata de estar tranquilo, de vivir con la familia, pero esto vuelve y te quema por dentro”, expresa.