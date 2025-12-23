Monclova: crisis de AHMSA también enferma a sus obreros; ‘esto te quema por dentro’, afirman

Monclova
/ 23 diciembre 2025
    Monclova: crisis de AHMSA también enferma a sus obreros; 'esto te quema por dentro', afirman
    Exobreros de AHMSA se manifestaron en la Planta 1 para exigir justicia laboral y visibilizar el impacto emocional de la crisis. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

La crisis de la acerera transformó las fiestas decembrinas en un periodo de tristeza e incertidumbre

MONCLOVA, COAH.- La crisis que enfrenta Altos Hornos de México (AHMSA) no solo ha dejado a cientos de trabajadores sin ingresos, también ha provocado un profundo impacto emocional entre quienes dedicaron décadas de su vida a la empresa y hoy viven entre la incertidumbre, la ansiedad y la depresión.

Jorge Gonzales Flores, exobrero con 33 años de servicio, relata que la falta de pago de salarios caídos y finiquitos ha generado una preocupación constante que se instala en la mente y reaparece con cada nueva noticia relacionada con el proceso de la acerera.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los estados donde más se encareció la canasta alimentaria en 2025

“Hay momentos en los que uno trata de estar tranquilo, de vivir con la familia, pero esto vuelve y te quema por dentro”, expresa.

$!Jorge Gonzales Flores, exobrero con 33 años de servicio, compartió su testimonio durante la manifestación.
Jorge Gonzales Flores, exobrero con 33 años de servicio, compartió su testimonio durante la manifestación. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Explica que, aunque intenta dejar la situación en manos de Dios y priorizar su salud, no siempre resulta fácil mantener la calma. Recuerda que, en años anteriores, estas fechas decembrinas significaban estabilidad laboral, convivencia familiar y planes a futuro; hoy, en cambio, la Navidad se vive con tristeza y desánimo.

Los proyectos que muchos trabajadores habían construido con la esperanza de una solución en 2025 se han ido desmoronando junto con el ánimo. “Como trabajadores levantamos castillos, pensamos que nos iban a pagar lo que nos deben, pero al no pasar, volvemos a caer”, reconoce.

Este sentimiento fue compartido por otros obreros durante la protesta realizada el pasado 23 de diciembre en la Planta 1 de AHMSA, donde denunciaron que, a tres años del cierre de la empresa, al menos 70 trabajadores han fallecido por diversas enfermedades, muchas de ellas asociadas al estrés, la depresión y la ansiedad derivadas del abandono laboral.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: segundo lugar en exportaciones nacionales en el 3T de 2025, y noviembre presentó superávit comercial

Aunque algunos exobreros se han visto obligados a vender pertenencias para subsistir, Jorge asegura que lo material pasa a segundo plano cuando la tranquilidad mental y emocional se pierde. “La incertidumbre termina por afectar todo”, afirma.

Historias como la suya se repiten entre los trabajadores de AHMSA, quienes continúan a la espera de una solución que no solo les garantice el pago de lo que legalmente les corresponde, sino que también les devuelva la paz y la estabilidad que perdieron en el camino.

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

