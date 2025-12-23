Monclova: Navidad sin ingresos agudiza drama de 10 mil familias tras cierre de AHMSA (video)

Monclova
/ 23 diciembre 2025
    Monclova: Navidad sin ingresos agudiza drama de 10 mil familias tras cierre de AHMSA (video)
    Exobreros se manifestaron en la Planta 1 de AHMSA para exigir el pago de lo adeudado. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

A tres años del cierre de la acerera, trabajadores denuncian salarios y finiquitos impagos

MONCLOVA, COAH.- A tres años del cierre de Altos Hornos de México (AHMSA), ex trabajadores regresaron a la Planta Siderúrgica Uno, en Monclova, para exigir el pago de salarios, finiquitos y ahorros que, denuncian, siguen sin entregarse y mantienen a miles de familias en la incertidumbre.

Al grito de “Obrero unido jamás será vencido”, los manifestantes se congregaron en instalaciones hoy marcadas por el abandono, símbolo de una empresa que durante décadas sostuvo la economía del Centro de Coahuila y que ahora representa una profunda crisis social y económica.

$!Los trabajadores advirtieron que el daño social seguirá creciendo.
Los trabajadores advirtieron que el daño social seguirá creciendo. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: crisis de AHMSA también enferma a sus obreros; ‘esto te quema por dentro’, afirman

Durante la protesta, uno de los exobreros agradeció la presencia de sus compañeros y aseguró que, pese al paso del tiempo, la lucha continúa y se ha fortalecido. Recordó que son ya tres años sin ingresos estables, sin certeza laboral y sin una Navidad tranquila para miles de familias afectadas.

“Ya no estamos pidiendo, estamos exigiendo que el Gobierno Federal voltee a vernos”, expresó, al señalar que más de 10 mil familias siguen pagando las consecuencias de los malos manejos que llevaron al colapso de la acerera.

Los ex trabajadores advirtieron que el impacto no es solo económico, sino profundamente humano. La falta de pagos ha generado depresión, ansiedad y un deterioro considerable en la salud de muchos exobreros, quienes enfrentan diariamente la incertidumbre de cómo sostener a sus hogares. “Es una situación muy difícil, estamos sobreviviendo”, afirmaron.

Durante la manifestación, Jorge Flores alertó que Alonso Ancira seguiría influyendo en el proceso mercantil de la empresa, moviendo proveedores y acreedores, lo que podría dejar nuevamente fuera a los trabajadores en la resolución del conflicto.

Asimismo, denunció que el desgaste emocional ha derivado en enfermedades crónicas agravadas por la depresión y la ansiedad, mientras las deudas personales continúan creciendo ante la falta de apoyo gubernamental.

TE PUEDE INTERESAR: Despiden a Mariana en Monclova; a sus 6 años perdió la lucha contra el cáncer

En un mensaje cargado de desesperación, los exobreros señalaron que esta situación se ha convertido en una pesadilla permanente, que se intensifica en temporada decembrina, cuando muchas familias enfrentarán la Navidad sin ingresos ni pensión. “Esto nos está matando poco a poco”, advirtieron.

$!Las instalaciones de AHMSA reflejan el abandono y la incertidumbre laboral.
Las instalaciones de AHMSA reflejan el abandono y la incertidumbre laboral. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Finalmente, exigieron la intervención inmediata del Gobierno Federal para destrabar el proceso legal, garantizar el pago de lo adeudado y permitirles acceder a un empleo digno, advirtiendo que, de no haber solución, el daño social y humano seguirá profundizándose en la región.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

