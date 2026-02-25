Monclova: inauguran Pista del Combatiente en el 105 Batallón de la Sedena

Monclova
/ 25 febrero 2026
    Monclova: inauguran Pista del Combatiente en el 105 Batallón de la Sedena
    Durante la ceremonia se rindieron honores a la Bandera Nacional como parte del acto protocolario encabezado por mandos castrenses. LIDIET MEXICANO
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

La nueva estructura permitirá fortalecer la preparación física del personal activo y de jóvenes del Servicio Militar Nacional, mediante un circuito progresivo de obstáculos enfocado en resistencia y coordinación

MONCLOVA, COAH.- En el marco de la Campaña Febrero, Mes del Ejército, el 105 Batallón de Infantería inauguró la nueva Pista del Combatiente, una estructura destinada al adiestramiento físico y militar del personal activo y de los jóvenes que integran el Servicio Militar Nacional, con el objetivo de fortalecer sus capacidades físicas y fomentar una mayor participación en las actividades castrenses.

El comandante interino del 105 Batallón de Infantería, coronel Jorge Luis Cigarroa Durán, explicó que esta pista forma parte de las acciones para fortalecer la preparación del personal y modernizar los esquemas de adiestramiento.

$!Autoridades civiles y militares participaron en la inauguración de la Pista del Combatiente del 105 Batallón de Infantería.
Autoridades civiles y militares participaron en la inauguración de la Pista del Combatiente del 105 Batallón de Infantería. LIDIET MEXICANO

Señaló que esta nueva área permitirá reforzar el entrenamiento físico mediante ejercicios progresivos que van de lo sencillo a lo complejo.

Indicó que la pista fue incorporada al nuevo programa de adiestramiento del Servicio Militar Nacional con la finalidad de hacerlo más atractivo para los jóvenes, al tiempo que contribuye al desarrollo físico integral, fortaleciendo músculos de piernas, brazos y abdomen.

Detalló que el recorrido está dividido en diversas etapas. En la primera fase, los obstáculos están enfocados en fortalecer las piernas mediante ejercicios como el paso por pirámide, valla zigzag, pilotes, salto triple y salto de longitud.

En la segunda etapa se trabaja el fortalecimiento de los brazos con pruebas como el paso de Tarzán, escalamiento de muro, desplazamiento por línea y salto vertical, concluyendo así el circuito completo.

El comandante destacó que la construcción de la pista requirió materiales especializados, así como la participación del personal del centro de adiestramiento, quienes trabajaron en su diseño y desarrollo con fines estrictamente formativos.

$!La nueva estructura incluye obstáculos diseñados para fortalecer piernas, brazos y resistencia física del personal militar y jóvenes conscriptos.
La nueva estructura incluye obstáculos diseñados para fortalecer piernas, brazos y resistencia física del personal militar y jóvenes conscriptos. LIDIET MEXICANO

Durante la ceremonia estuvieron presentes autoridades civiles, militares y educativas, entre ellas el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez; la alcaldesa de Ciudad Frontera, Sara Irma Pérez; el subsecretario de Gobierno en la región Centro-Desierto, Sergio Armando Sisbeles Alvarado; la subteniente de la Guardia Nacional, Magnolia Izel Cortés Gayloso; el director de Seguridad Pública de Monclova, Francisco Gabriel Santos Martínez; así como representantes educativos, corporaciones de seguridad, integrantes del Pentatlón y estudiantes del Centro Universitario Coahuilense.

Como parte del acto protocolario, se rindieron honores a la Bandera Nacional, destacando el respeto a los símbolos patrios como uno de los pilares fundamentales en la formación de los jóvenes y del personal militar.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

