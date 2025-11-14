Monclova: invitan a notarios a supervisión de la operación del C2 y CEIS en la Región Centro

Monclova
/ 14 noviembre 2025
    Monclova: invitan a notarios a supervisión de la operación del C2 y CEIS en la Región Centro
    Funcionarios y notarios durante el recorrido por el Centro de Control y Comando. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Autoridades y notarios constatan el funcionamiento de los sistemas de videovigilancia y monitoreo para fortalecer el Modelo de Seguridad de Coahuila

TORREÓN, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal encabezó el jueves un recorrido junto con autoridades municipales y representantes del Colegio de Notarios de la Delegación Monclova por el Centro de Control y Comando (C2) y el Centro Integral de Seguridad (CEIS) de la Región Centro-Desierto.

Durante la visita, los notarios conocieron de manera directa los sistemas de videovigilancia, monitoreo y respuesta inmediata que operan en ambos complejos, así como los protocolos de coordinación entre corporaciones estatales y municipales.

Las autoridades explicaron la forma en que las nuevas herramientas tecnológicas se integran a las estrategias de prevención, reacción y análisis de incidentes en la región.

La presencia del Colegio de Notarios, señalaron, contribuye a la transparencia en el uso de los recursos públicos y garantiza certeza sobre la funcionalidad de los equipos instalados.

Además, abre espacios para que sectores profesionales conozcan cómo se implementan las políticas públicas en materia de seguridad.

El alcalde Villarreal Pérez reiteró que la ciudadanía es un pilar esencial para la efectividad del modelo, tanto mediante la denuncia y el uso responsable de herramientas de emergencia, como a través del acompañamiento y la verificación independiente de estos sistemas.

En el recorrido también participaron Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro; Luis Ángel Estrada Picena, coordinador de Seguridad en la región; y Gabriel Santos, director de la Policía Municipal.

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

