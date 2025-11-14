Torreón: refuerzan control a ambulantes en la temporada guadalupana

Torreón
/ 14 noviembre 2025
    Torreón: refuerzan control a ambulantes en la temporada guadalupana
    Inspectores municipales revisarán que cada comerciante respete su espacio y mantenga limpia su área. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El municipio vigilará a 74 comerciantes temporales instalados en la avenida Juárez para asegurar una actividad económica ordenada

TORREÓN, COAH.- Del 16 de noviembre al 12 de diciembre, la Dirección de Plazas y Mercados implementará un operativo de vigilancia permanente para supervisar a los comerciantes con permiso temporal durante la temporada de peregrinaciones, con el fin de garantizar un entorno ordenado, limpio y seguro.

Víctor Ramos Galindo, titular de la dependencia, señaló que estas acciones responden a la instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González de fortalecer el desarrollo económico bajo criterios de responsabilidad.

$!Víctor Ramos Galindo habló de los operativos por venir.
Víctor Ramos Galindo habló de los operativos por venir. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

“Estas fechas representan una oportunidad importante para fortalecer la economía local, pero también para demostrar que en el municipio se sabe trabajar con orden y responsabilidad”, afirmó.

El croquis autorizado para este periodo contempla la instalación de 74 comerciantes de diversos giros, ubicados sobre la avenida Juárez, entre las calles Ramos Arizpe y Zaragoza.

Ramos Galindo recordó que el 13 de diciembre todos los ambulantes deberán retirar completamente sus puestos y despejar las áreas asignadas.

Inspectores municipales realizarán rondines constantes para verificar que cada comerciante respete su espacio y mantenga limpia la zona. Asimismo, se trabajará en coordinación con la Dirección de Protección Civil y Bomberos para revisar que los puestos cuenten con las medidas necesarias de seguridad y prevención.

Ramos Galindo destacó que se trata de una temporada de intensa actividad económica, en la que es fundamental mantener el orden, el respeto y el cumplimiento de la normatividad municipal.

Temas


Navidad
ventas
mercados

Localizaciones


Torreón

