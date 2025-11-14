Torreón: refuerzan control a ambulantes en la temporada guadalupana
El municipio vigilará a 74 comerciantes temporales instalados en la avenida Juárez para asegurar una actividad económica ordenada
TORREÓN, COAH.- Del 16 de noviembre al 12 de diciembre, la Dirección de Plazas y Mercados implementará un operativo de vigilancia permanente para supervisar a los comerciantes con permiso temporal durante la temporada de peregrinaciones, con el fin de garantizar un entorno ordenado, limpio y seguro.
Víctor Ramos Galindo, titular de la dependencia, señaló que estas acciones responden a la instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González de fortalecer el desarrollo económico bajo criterios de responsabilidad.
“Estas fechas representan una oportunidad importante para fortalecer la economía local, pero también para demostrar que en el municipio se sabe trabajar con orden y responsabilidad”, afirmó.
El croquis autorizado para este periodo contempla la instalación de 74 comerciantes de diversos giros, ubicados sobre la avenida Juárez, entre las calles Ramos Arizpe y Zaragoza.
Ramos Galindo recordó que el 13 de diciembre todos los ambulantes deberán retirar completamente sus puestos y despejar las áreas asignadas.
Inspectores municipales realizarán rondines constantes para verificar que cada comerciante respete su espacio y mantenga limpia la zona. Asimismo, se trabajará en coordinación con la Dirección de Protección Civil y Bomberos para revisar que los puestos cuenten con las medidas necesarias de seguridad y prevención.
Ramos Galindo destacó que se trata de una temporada de intensa actividad económica, en la que es fundamental mantener el orden, el respeto y el cumplimiento de la normatividad municipal.