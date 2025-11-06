Trabajador sufre graves quemaduras por flamazo en empresa de Ramos Arizpe

El incidente ocurrió en las instalaciones de la empresa CRIO, ubicada sobre la carretera estatal a Los Pinos, en la colonia Francisco Villa de Ramos Arizpe.

Omar Alberto “N”, de 30 años, resultó con quemaduras en el rostro y lesiones en las vías respiratorias tras un flamazo registrado la noche del martes en su centro de trabajo en Ramos Arizpe.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador se encontraba laborando junto a un compañero que presuntamente manipuló un horno industrial. Al abrirlo, se generó un flamazo que alcanzó de lleno el rostro de Omar Alberto, provocándole desprendimiento de piel y afectaciones respiratorias.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de inmediato en código rojo a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permanece bajo atención médica especializada.

El lesionado tiene su domicilio en la calle Pinabete, de la colonia Cipreses, en esta misma ciudad.

Autoridades laborales y de seguridad tomaron conocimiento del hecho e iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad dentro del área de trabajo.