Trabajador sufre graves quemaduras por flamazo en empresa de Ramos Arizpe

Saltillo
/ 6 noviembre 2025
    Trabajador sufre graves quemaduras por flamazo en empresa de Ramos Arizpe
    El incidente ocurrió cuando uno de los empleados presuntamente manipuló un horno industrial, lo que provocó la repentina explosión de calor. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

Un trabajador de 30 años resultó con quemaduras en el rostro y lesiones respiratorias luego de un flamazo ocurrido al manipular un horno industrial en una planta de la empresa CRIO

Omar Alberto “N”, de 30 años, resultó con quemaduras en el rostro y lesiones en las vías respiratorias tras un flamazo registrado la noche del martes en su centro de trabajo en Ramos Arizpe.

El incidente ocurrió en las instalaciones de la empresa CRIO, ubicada sobre la carretera estatal a Los Pinos, en la colonia Francisco Villa de Ramos Arizpe.

TE PUEDE INTERESAR: Endulzan a Saltillo, comparten Pan de Muerto Monumental; reparten más de 2 mil piezas

$!El trabajador, identificado como Omar Alberto “N”, de 30 años, sufrió quemaduras severas en el rostro tras un flamazo en la planta CRIO de Ramos Arizpe.
El trabajador, identificado como Omar Alberto “N”, de 30 años, sufrió quemaduras severas en el rostro tras un flamazo en la planta CRIO de Ramos Arizpe. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador se encontraba laborando junto a un compañero que presuntamente manipuló un horno industrial. Al abrirlo, se generó un flamazo que alcanzó de lleno el rostro de Omar Alberto, provocándole desprendimiento de piel y afectaciones respiratorias.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de inmediato en código rojo a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permanece bajo atención médica especializada.

El lesionado tiene su domicilio en la calle Pinabete, de la colonia Cipreses, en esta misma ciudad.

Autoridades laborales y de seguridad tomaron conocimiento del hecho e iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad dentro del área de trabajo.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

true

Mal gobernado está México con la 4T
true

Coahuila, ¿por qué pensar ahora mismo en el siguiente gobernador?
true

La Presidenta y la crisis del sargento Matute
true

¿Para qué me tomo un selfie en un baño público (o privado)? ¿Cúal es la intencionalidad con la cual acciono en la vida? Autoconocimiento y libertad