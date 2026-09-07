Monclova: pide Padre Néstor a papás ser ‘centinelas’ de sus hijos, ante menor de 11 años que se quitó la vida

El sacerdote calificó el hecho como doloroso y consideró que debe representar una llamada de atención para toda la sociedad, particularmente ante las situaciones de riesgo que pueden enfrentar los menores.

MONCLOVA, COAH.- Luego que un niño de 11 años se quitara la vida, el Padre Néstor Martínez llamó a padres de familia y a la sociedad a reforzar la protección de niños y adolescentes, mantenerse atentos a sus necesidades y fortalecer las redes de apoyo.

Señaló que padres y madres tienen una responsabilidad fundamental en el cuidado de sus hijos, por lo que deben convertirse en verdaderos “centinelas”, permaneciendo cerca de ellos y atentos a posibles cambios emocionales o de conducta.

Destacó que escuchar, acompañar y actuar oportunamente puede contribuir a prevenir situaciones lamentables, además de insistir en que las familias no deben enfrentar solas las dificultades, sino apoyarse en instituciones y en la propia comunidad.

UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

El Padre Néstor Martínez sostuvo que la protección de los menores debe asumirse como una responsabilidad colectiva, por lo que llamó a recuperar la disposición para aconsejar, corregir y aceptar también las correcciones cuando sean necesarias.

Ante el dolor de la familia del menor, expresó su solidaridad y señaló que la Iglesia está dispuesta a brindar acompañamiento y consuelo desde la fe.

Finalmente, cuestionó qué está haciendo la sociedad para proteger a sus niños y adolescentes e insistió en la importancia de que las familias se involucren activamente, permanezcan cerca de sus hijos y atiendan cualquier señal que pueda advertir una situación de peligro.