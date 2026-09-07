Un partido alemán de derecha logró una victoria histórica en las elecciones estatales del domingo, asestando un duro golpe al partido conservador Unión Demócrata Cristiana del canciller Friedrich Merz. Según las encuestas a pie de urna de las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt, Alternativa para Alemania (AfD), un partido “extremista” respaldado por Elon Musk, obtuvo el 44.5% de los votos para sus candidatos, mientras que el partido CDU de Merz solo consiguió el 18.5%, informó la cadena ARD.

La colíder del partido de derecha, Alice Weidel, calificó la participación como un resultado “histórico” para su grupo y prometió que el partido de Merz nunca volvería a ganar unas elecciones. “Vamos a presenciar un crecimiento explosivo en toda Alemania Oriental, y también a nivel federal”, declaró a la emisora pública ZDF.

«AfD es un partido de extrema derecha. Quiere abandonar el euro; eso supondría un desastre económico. ... Colabora estrechamente con Rusia y busca un modelo social completamente diferente», declaró Hoppermann. «No trabajaremos con ellos». El partido AfD es prorruso y antimigratorio, y apoya medidas como la prohibición de las banderas arcoíris en las escuelas.