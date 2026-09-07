El partido de extrema derecha AfD, respaldado por Musk, logra una victoria histórica en Alemania

El partido de extrema derecha AfD, respaldado por Musk, logra una victoria histórica en Alemania

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

Obtuvo el 44.5% de los votos para sus candidatos, mientras que el partido CDU de Merz solo consiguió el 18.5%

Internacional
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Un partido alemán de derecha logró una victoria histórica en las elecciones estatales del domingo, asestando un duro golpe al partido conservador Unión Demócrata Cristiana del canciller Friedrich Merz.

Según las encuestas a pie de urna de las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt, Alternativa para Alemania (AfD), un partido “extremista” respaldado por Elon Musk, obtuvo el 44.5% de los votos para sus candidatos, mientras que el partido CDU de Merz solo consiguió el 18.5%, informó la cadena ARD.

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La colíder del partido de derecha, Alice Weidel, calificó la participación como un resultado “histórico” para su grupo y prometió que el partido de Merz nunca volvería a ganar unas elecciones.

“Vamos a presenciar un crecimiento explosivo en toda Alemania Oriental, y también a nivel federal”, declaró a la emisora pública ZDF.

$!El partido AfD es prorruso y antimigratorio, y apoya medidas como la prohibición de las banderas arcoíris en las escuelas.
El partido AfD es prorruso y antimigratorio, y apoya medidas como la prohibición de las banderas arcoíris en las escuelas. EFE

«AfD es un partido de extrema derecha. Quiere abandonar el euro; eso supondría un desastre económico. ... Colabora estrechamente con Rusia y busca un modelo social completamente diferente», declaró Hoppermann. «No trabajaremos con ellos».

El partido AfD es prorruso y antimigratorio, y apoya medidas como la prohibición de las banderas arcoíris en las escuelas.

$!El partido de derecha sigue siendo un grupo controvertido en Alemania, y el servicio de inteligencia interior del país lo califica de “extremista de derecha”, una clasificación que la AfD rechaza.
El partido de derecha sigue siendo un grupo controvertido en Alemania, y el servicio de inteligencia interior del país lo califica de “extremista de derecha”, una clasificación que la AfD rechaza. EFE

Aún está por verse si el partido podrá formar su propio gobierno en el estado, ya que la mayoría de los demás partidos han descartado unirse a una coalición liderada por la AfD.

Projections of Sunday’s election suggest the AfD would win between 39 and 41 seats of Saxony-Anhalt’s 82-seat state parliament

Eso deja a la AfD a las puertas de la mayoría absoluta, aunque muy por delante de los demás partidos.

La Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), de corte populista de izquierdas y posible socio de coalición de la AfD, podría hacer posible que la AfD gobierne el país si supera el umbral necesario para obtener un escaño.

El partido de derecha sigue siendo un grupo controvertido en Alemania, y el servicio de inteligencia interior del país lo califica de “extremista de derecha”, una clasificación que la AfD rechaza.

Ningún partido de derecha ha logrado controlar un solo estado alemán desde la Segunda Guerra Mundial.

La participación electoral en Sajonia-Anhalt fue particularmente alta, con un estimado del 78%.

Sajonia-Anhalt tiene la sexta población más pequeña del país, con tan solo 2,1 millones de habitantes, de los cuales solo el 7,9% se identifica como extranjero, uno de los porcentajes más bajos de toda Alemania, según datos nacionales.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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