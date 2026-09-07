POLITICÓN: Sheinbaum y Manolo disputan el aplauso sin incendiar el templete

I. GUION CUMPLIDO Ayer anticipábamos que la visita de Claudia Sheinbaum transcurriría con tranquilidad y así ocurrió, aunque nadie renunció a mostrar músculo. Ante más de 10 mil asistentes, la Presidenta habló de casi 885 mil beneficiarios de programas sociales, del tren de pasajeros, hospitales, vivienda y obras carreteras. En las gradas, unos respondían con “¡Presidenta!” y otros con “¡Viva Manolo!”. Hubo competencia de porras, pero no abucheos ni intentos por romper la armonía del acto. Después de tantas reuniones, instrucciones y llamados a guardar las formas, el guion se cumplió. El morenismo y el priismo disputaron el aplauso sin incendiar el templete. Algo es algo. II. LA DIFERENCIA Ayer también comentábamos que la cordialidad entre Claudia Sheinbaum y Manolo Jiménez respondía a una buena relación política. La fotografía terminó por confirmarlo. En Nuevo León, Samuel García no estuvo en el acto presidencial, aunque recibió antes a Sheinbaum y su gobierno aseguró que la ausencia fue acordada. En Coahuila, Manolo sí la acompañó y la Presidenta habló de proyectos pactados con su administración. No comparten partido, pero sí una ruta de entendimiento que ambos procuran exhibir.

III. RIDÍCULO PROPIO La morenista Alejandra Salazar se acercó al gobernador Manolo Jiménez para acusarlo de robar los 16 distritos mediante códigos QR. El Gobernador primero intentó ignorarla y después respondió entre risas: “¿Por 30 puntos? Ah, caray”. Ella difundió la escena como una proeza y aseguró haber dado una “cátedra de democracia”. En realidad, confundió insolencia con valentía, un teléfono con pruebas y su berrinche con una causa pública. No exhibió al Gobernador: se exhibió sola. Una derrota electoral no se vuelve fraude porque la perdedora grite más fuerte. Salazar quiso presentarse como heroína; terminó retratándose como una política incapaz de aceptar la derrota. IV. FRUSTRACIÓN PÚBLICA Su frustración la convirtió en espectáculo. Puede impugnar y presentar pruebas, pero no inventarse una victoria moral porque perdió la real. Morena y el PT quedaron muy por abajo y los tribunales no han revertido el resultado. Los códigos QR podrán servirle como excusa, pero no explican semejante paliza. Quizá el problema no fue el sistema, las boletas ni una conspiración gigantesca. Tal vez fue algo mucho más sencillo y doloroso: la candidata no convenció y los ciudadanos no la apoyaron.

V. DEFINICIONES Dicen los que le entienden a la forma como se toman decisiones en Morena, que la definición de las candidaturas a gobernador se les ha complicado más de la cuenta y por ello están dejando para el final las entidades “conflictivas” en donde una carta que usará la dirigencia de Ariadna Montiel, para apaciguar los ánimos de quienes se pongan beligerantes, es la de la paridad de género. Y una de esas entidades es Nuevo León, donde Clara Luz Flores quiere repetir como candidata, pero también se mueve fuerte Tatiana Clouthier y el senador Waldo Fernández pinta en las encuestas. VI. TRUCO ¿Qué va a pasar al final? Por lo pronto, dicen los enterados, la definición del género de la candidatura de Nuevo León ha quedado supeditada a lo que se decida primero en otras entidades. Esta semana, se afirma, quedarán planchadas, por lo menos, las candidaturas de Chihuahua y Baja California, sin que exista fecha para definir Nuevo León. ¿Será que la van a dejar hasta el final para usar la baraja de que “las reglas del INE” les obligaron a definirse por alguien que no ganó la encuesta?

VII. EN EL HOYO... Los que no parecen conformes con todos los problemas legales que traen encima son los hermanos Flores Guerra. Y es que el fin de semana, Tony Flores intentó dar un “albazo mediático” difundiendo un video en el cual afirma que “un juez federal” había ordenado poner en libertad a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores. Agitando unos papeles frente a la cámara, el legislador suspendido de sus funciones aseguró que se había otorgado un plazo de 24 horas al juez de control de Saltillo para llevar a cabo la audiencia para modificar la medida cautelar dictada contra la muzquense... pero “olvidó” decir que el trámite lo realizaron en el estado de Hidalgo. VIII. Y CAVANDO De hecho, según se supo en las siguientes horas, quien dictó la medida fue un secretario en funciones de juez, quien fue colocado en dicha posición luego de que su jefe fue separado del cargo por presuntos actos de corrupción. Y es que resulta que en el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Pachuca, Hidalgo, se habían especializado en conceder amparos fuera de jurisdicción. El asunto va a dar más tela para cortar, pues ya se habla de que, en el intento por sorprender, se habrían cometido nuevos delitos...