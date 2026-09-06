¿Desde cuándo será obligatorio el Pase Turístico de Nuevo León y cómo tramitarlo?

El llamado “Pase Turístico” será impuesto obligatoriamente en Nuevo León para todos los vehículos con placas de otros Estados en los próximos días. El documento generó polémica desde su anuncio el pasado mes de mayo previo al Mundial de Fútbol, debido a su duración, ante la duda de un posible pago y sobre todo porque miles de automóviles de otras entidades circulan por las principales vialidades de la Zona Metropolitana de Monterrey. Por lo que si piensas visitar el vecino esta, esto es lo que debes tomar en cuenta para obtenerlo con tiempo.

¿QUÉ ES EL ‘PASE TURÍSTICO’ DE NUEVO LEÓN? Cabe destacar que esta medida de movilidad forma parte de una estrategia estatal enfocada en mantener un mayor control sobre las unidades que ingresan al Nuevo León provenientes de otras entidades del país, particularmente ante el crecimiento del flujo vehicular que registra la zona metropolitana de Monterrey. Entre las especificaciones del documento se puntualiza que será expedido en línea y de forma gratuita por el Instituto de Control Vehicular (ICV) con una vigencia máxima de 30 días al año, y en casos donde los propietarios requieran más tiempo deberán tramitar un permiso de estadía prolongada. Autoridades señalaron que el documento ‘Pase Turístico de Nuevo León’ será personal e intransferible, quedando vinculado directamente a la licencia del conductor y al número de placas del vehículo registrado en la solicitud.

¿QUÉ DICEN LOS LINEAMIENTOS RECIÉN PUBLICADOS POR EL ICV? Los lineamientos para la expedición de ambos tipos de permisos fueron publicados el sábado 5 de septiembre en el Periódico Oficial, tras haber sido aprobado por mayoría el pasado 21 de abril en el Congreso estatal con una reforma a la Ley de Movilidad. Además del Instituto de Control Vehicular estatal, los lineamientos facultan a las autoridades de vialidad y tránsito municipales a exigir el pase o permiso a los conductores de automóviles con placas foráneas. “La falta de portación, exhibición o vigencia del Permiso Turístico o Pase Turístico, o del Registro Vehicular de Estancia Prolongada, cuando resulte exigible, podrá ser verificada y sancionada por las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su respectiva competencia”, indica el punto quinto de los lineamientos. “Y en caso de advertirse incumplimiento a las disposiciones aplicables”, añade, “sancionada (sic) conforme al ámbito de sus respectivas atribuciones” Aunque no mencionan expresamente cómo debe actuar una autoridad, estatal o municipal, al detectar el incumplimiento de esta disposición. La medida comenzará a ser exigible una vez transcurridos 45 días naturales a partir de la publicación del acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, por lo que durante este periodo se dará paso a la implementación del nuevo esquema para los automovilistas foráneos.

REQUISITOS PARA OBTENER EL PASE Para realizar el trámite, los conductores deberán contar con la siguiente documentación e información: - Tarjeta de circulación vigente del automóvil que ingresará al Estado; - Licencia de conducir vigente del conductor designado; - Póliza de seguro automotriz activa con cobertura de responsabilidad civil; - Datos de contacto para emergencias (nombre y número telefónico). El Gobierno estatal indicó que toda esta información será integrada a una base de datos que permitirá identificar a las unidades foráneas que ingresen temporalmente a Nuevo León. El permiso físico deberá imprimirse y colocarse en la esquina superior derecha del parabrisas delantero y el medallón trasero del vehículo.

PASO A PASO PARA TRAMITAR EL PASE TURÍSTICO El procedimiento deberá realizarse en línea y contempla las siguientes etapas: 1.- Ingresar a la página oficial del Instituto de Control Vehicular (ICV); 2.- Leer y aceptar el aviso de privacidad, así como los términos y condiciones del servicio para habilitar el formulario de inscripción; 3.- Capturar los datos personales del conductor y la información del vehículo; 4.- Seleccionar el periodo de vigencia del pase, el cual podrá ser de uno a 30 días; 5.- Registrar las fechas de entrada y salida que el automóvil estará en el territorio neoleonés; 6.- Descargar e imprimir el Pase Turístico; 7.- Colocar el documento en un lugar visible del vehículo mientras permanezca circulando en Nuevo León. La implementación del Pase Turístico se suma a otras acciones impulsadas por el Gobierno de Nuevo León en materia de movilidad, control vehicular y seguridad vial, en un contexto donde el crecimiento urbano y el incremento del parque vehicular continúan representando uno de los principales retos para la entidad. (Con información de Aracely Chantaka y Rebeca Gallardo | VANGUARDIA y Reforma)