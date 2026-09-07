Sarah Khalifa, famosa presentadora de TV de Egipto, es condenada a muerte por su implicación en una banda de narcotraficantes

El caso que ha sacudido a la opinión pública egipcia tiene como protagonista a una figura conocida de la televisión. Sarah Khalifa, de 39 años, fue condenada a muerte por ahorcamiento por un tribunal de El Cairo, junto con otros once acusados, en uno de los procesos de narcotráfico más importantes de los últimos años en el país. La sentencia, dictada el 5 de septiembre de 2026, está relacionada con una presunta organización criminal dedicada a conseguir en el extranjero sustancias y materias primas destinadas a la fabricación de drogas sintéticas para posteriormente producirlas y distribuirlas en Egipto. El proceso involucró a 28 acusados y terminó con 12 condenas a muerte, nueve penas de cadena perpetua y siete absoluciones.

La decisión judicial ha generado especial repercusión debido a la notoriedad de Khalifa. La egipcia era conocida por su participación en “Mission Impossible”, un programa centrado en asuntos relacionados con la delincuencia y la seguridad. Paralelamente a su actividad en los medios, también estaba vinculada a negocios privados, entre ellos una clínica de cirugía estética y una empresa dedicada a la organización de eventos.

UNA ACUSACIÓN DE ENORME MAGNITUD Según la acusación y los medios estatales egipcios, la investigación permitió descubrir una estructura dedicada a la fabricación y comercialización de drogas sintéticas. Las autoridades sostienen que los integrantes de la organización importaban desde el extranjero los componentes necesarios para elaborar los estupefacientes y posteriormente los procesaban dentro del país. Durante la investigación fueron incautados más de 750 kilogramos de drogas y materiales relacionados con su fabricación. Los investigadores también localizaron dos apartamentos que, según las autoridades, eran utilizados como laboratorios clandestinos. En las operaciones se encontraron además armas de fuego y municiones que no contaban con las autorizaciones correspondientes. El proceso es conocido en Egipto como el caso de “las grandes drogas”, una denominación que refleja la dimensión de la operación investigada. La acusación no se limitó a señalar a los implicados como simples participantes de una red de distribución. El tribunal consideró probado que existía una organización estructurada para obtener sustancias destinadas a la producción de narcóticos, fabricarlos y posteriormente introducirlos en el mercado ilegal.

KHALIFA NIEGA LAS ACUSACIONES Desde el inicio del proceso, Sarah Khalifa ha rechazado las acusaciones en su contra. La presentadora sostuvo ante los investigadores que nunca había consumido drogas e incluso afirmó que jamás había fumado un cigarrillo. Durante las audiencias también defendió su situación económica y familiar, argumentando que no tenía necesidad de recurrir al dinero procedente de actividades ilegales. Su reacción al conocer la sentencia fue especialmente dramática. De acuerdo con los reportes sobre la audiencia, Khalifa rompió a llorar y pidió que se escuchara su versión de los hechos mientras se enfrentaba a la posibilidad de recibir la pena máxima contemplada por la legislación egipcia. Su defensa mantiene que la condena será recurrida. Por tanto, aunque el tribunal dictó la pena de muerte, el proceso judicial todavía no ha terminado. Las sentencias de los tribunales penales egipcios pueden ser sometidas a revisión y apelación.

EL PAPEL QUE, SEGÚN LA ACUSACIÓN, DESEMPEÑABA KHALIFA Las autoridades sostienen que Khalifa no era simplemente una persona relacionada indirectamente con los acusados, sino que habría tenido participación en la financiación y coordinación de la estructura criminal. Sin embargo, este punto forma parte de las acusaciones y de las conclusiones del tribunal, mientras que la propia Khalifa continúa negando haber participado en el negocio de las drogas. Entre los condenados a muerte se encuentra también Mohamed Khalifa, hermano de Sarah, según los reportes publicados sobre el caso. El expediente también contiene acusaciones adicionales. Khalifa y otros implicados recibieron una condena de cinco años de prisión en un procedimiento separado relacionado con el secuestro y la agresión de un joven.