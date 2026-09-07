Sarah Khalifa, famosa presentadora de TV de Egipto, es condenada a muerte por su implicación en una banda de narcotraficantes
El proceso involucró a 28 acusados y terminó con 12 condenas a muerte, nueve penas de cadena perpetua y siete absoluciones
El caso que ha sacudido a la opinión pública egipcia tiene como protagonista a una figura conocida de la televisión. Sarah Khalifa, de 39 años, fue condenada a muerte por ahorcamiento por un tribunal de El Cairo, junto con otros once acusados, en uno de los procesos de narcotráfico más importantes de los últimos años en el país.
La sentencia, dictada el 5 de septiembre de 2026, está relacionada con una presunta organización criminal dedicada a conseguir en el extranjero sustancias y materias primas destinadas a la fabricación de drogas sintéticas para posteriormente producirlas y distribuirlas en Egipto. El proceso involucró a 28 acusados y terminó con 12 condenas a muerte, nueve penas de cadena perpetua y siete absoluciones.
La decisión judicial ha generado especial repercusión debido a la notoriedad de Khalifa. La egipcia era conocida por su participación en “Mission Impossible”, un programa centrado en asuntos relacionados con la delincuencia y la seguridad. Paralelamente a su actividad en los medios, también estaba vinculada a negocios privados, entre ellos una clínica de cirugía estética y una empresa dedicada a la organización de eventos.
UNA ACUSACIÓN DE ENORME MAGNITUD
Según la acusación y los medios estatales egipcios, la investigación permitió descubrir una estructura dedicada a la fabricación y comercialización de drogas sintéticas.
Las autoridades sostienen que los integrantes de la organización importaban desde el extranjero los componentes necesarios para elaborar los estupefacientes y posteriormente los procesaban dentro del país.
Durante la investigación fueron incautados más de 750 kilogramos de drogas y materiales relacionados con su fabricación.
Los investigadores también localizaron dos apartamentos que, según las autoridades, eran utilizados como laboratorios clandestinos. En las operaciones se encontraron además armas de fuego y municiones que no contaban con las autorizaciones correspondientes.
El proceso es conocido en Egipto como el caso de “las grandes drogas”, una denominación que refleja la dimensión de la operación investigada.
La acusación no se limitó a señalar a los implicados como simples participantes de una red de distribución.
El tribunal consideró probado que existía una organización estructurada para obtener sustancias destinadas a la producción de narcóticos, fabricarlos y posteriormente introducirlos en el mercado ilegal.
KHALIFA NIEGA LAS ACUSACIONES
Desde el inicio del proceso, Sarah Khalifa ha rechazado las acusaciones en su contra.
La presentadora sostuvo ante los investigadores que nunca había consumido drogas e incluso afirmó que jamás había fumado un cigarrillo. Durante las audiencias también defendió su situación económica y familiar, argumentando que no tenía necesidad de recurrir al dinero procedente de actividades ilegales.
Su reacción al conocer la sentencia fue especialmente dramática. De acuerdo con los reportes sobre la audiencia, Khalifa rompió a llorar y pidió que se escuchara su versión de los hechos mientras se enfrentaba a la posibilidad de recibir la pena máxima contemplada por la legislación egipcia.
Su defensa mantiene que la condena será recurrida. Por tanto, aunque el tribunal dictó la pena de muerte, el proceso judicial todavía no ha terminado. Las sentencias de los tribunales penales egipcios pueden ser sometidas a revisión y apelación.
EL PAPEL QUE, SEGÚN LA ACUSACIÓN, DESEMPEÑABA KHALIFA
Las autoridades sostienen que Khalifa no era simplemente una persona relacionada indirectamente con los acusados, sino que habría tenido participación en la financiación y coordinación de la estructura criminal.
Sin embargo, este punto forma parte de las acusaciones y de las conclusiones del tribunal, mientras que la propia Khalifa continúa negando haber participado en el negocio de las drogas.
Entre los condenados a muerte se encuentra también Mohamed Khalifa, hermano de Sarah, según los reportes publicados sobre el caso.
El expediente también contiene acusaciones adicionales. Khalifa y otros implicados recibieron una condena de cinco años de prisión en un procedimiento separado relacionado con el secuestro y la agresión de un joven.
¿POR QUÉ INTERVINO EL GRAN MUFTÍ?
Uno de los elementos que más ha llamado la atención fuera de Egipto es la intervención del Gran Muftí de Egipto antes de que se dictara la sentencia definitiva.
En los casos de pena capital, los tribunales egipcios deben remitir el expediente al Gran Muftí para obtener una opinión religiosa. Se trata de un procedimiento consultivo dentro del proceso judicial: la opinión del muftí no sustituye la decisión del tribunal, pero forma parte del procedimiento previo a la imposición de una condena a muerte.
Una vez recibido ese dictamen, el tribunal de El Cairo anunció las condenas contra Khalifa y los otros acusados.
UN PROCESO CON 28 ACUSADOS
La magnitud del expediente queda reflejada en el número de personas involucradas.
De los 28 acusados, el tribunal condenó a:
12 personas a muerte, entre ellas Sarah Khalifa.9 personas a cadena perpetua.7 personas fueron absueltas.
La sentencia se produjo después de una investigación que, según las autoridades, permitió reconstruir una red dedicada a la producción y tráfico de drogas sintéticas.
Las autoridades también presentaron como elementos de la investigación las armas, municiones y los inmuebles presuntamente utilizados para fabricar los estupefacientes.
DE FIGURA MEDIÁTICA A PROTAGONISTA DE UN CASO CRIMINAL
La dimensión mediática del caso se explica en buena medida por el contraste entre la imagen pública de Khalifa y la gravedad de las acusaciones.
Antes de convertirse en una de las principales figuras de este proceso judicial, Khalifa había construido una presencia pública considerable. Su programa televisivo estaba relacionado precisamente con historias de seguridad y delincuencia, mientras que sus actividades empresariales se extendían al sector de la estética y la organización de eventos.
La presentadora también cuenta con una importante audiencia en redes sociales, con millones de seguidores, lo que ha contribuido a que la noticia tenga una repercusión considerable tanto dentro como fuera de Egipto.
Ahora su futuro depende de los siguientes pasos del proceso judicial.
LA CONDENA TODAVÍA NO ES DEFINITIVA
Aunque los titulares internacionales han hablado de una presentadora “condenada a muerte”, existe una diferencia importante entre recibir una sentencia de muerte y ser ejecutada.
La condena dictada por el tribunal puede ser recurrida y revisada. El abogado de Khalifa ha anunciado su intención de impugnar el fallo, por lo que todavía podrían producirse cambios en la situación jurídica de la presentadora.
Esto significa que, por el momento, Sarah Khalifa permanece condenada a muerte, pero no ha sido ejecutada y el caso aún puede continuar en instancias superiores.
EGIPTO Y LA PENA DE MUERTE
El caso también vuelve a poner el foco internacional sobre el uso de la pena capital en Egipto.
El país mantiene la pena de muerte para determinados delitos graves, entre ellos algunos casos de homicidio, terrorismo y tráfico de drogas.
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado durante años el elevado número de condenas capitales dictadas por los tribunales egipcios.
Según cifras citadas por medios internacionales, en 2025 se dictaron 541 sentencias de muerte en Egipto.
La condena contra Khalifa, por tanto, no solo se ha convertido en una noticia sobre una conocida personalidad televisiva.
También se ha transformado en un nuevo caso de relevancia internacional sobre la aplicación de la pena capital, las garantías judiciales y la lucha contra el tráfico de drogas en Egipto.
Por ahora, el último capítulo de la historia todavía está pendiente: la defensa prepara la apelación mientras Sarah Khalifa continúa negando haber formado parte de la organización criminal por la que fue condenada.