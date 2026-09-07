Sigo y seguiré en Bienestar Coahuila, afirma Américo Villarreal

El funcionario federal del Bienestar calificó de rumorología la versión de que pronto va a renunciar a la delegación y aseguró que permanecerá al frente hasta que México lo decida.

El delegado del Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal Santiago , rechazó ayer categóricamente que esté por abandonar la delegación, para postularse a una diputación federal en Tamaulipas.

“Es pura grilla, yo voy a seguir aquí en Coahuila, no tengo nada que ver con una diputación federal en Tamaulipas”, precisó.

Villarreal Santiago descartó también que se encuentre separado y en proceso de divorcio de la senadora Cecilia Guadiana.

“Mira, estoy aquí esperando a la dueña de mis quincenas”, expresó Américo tras extender su mano y mostrar la argolla matrimonial en uno de sus dedos.

EXPLICACIÓN NO SOLICITADA

En el patio central del parque Las Maravillas coincidieron ayer el subsecretario de gobierno, Diego Rodríguez, y el delegado estatal del Bienestar, Américo Villarreal.

Rodríguez Canales estaba acompañado del senador Gabriel Elizondo, y Villarreal Santiago, por el delegado en la región centro, Pepe Erives.

Tras un saludo cordial, Américo explicó que aún faltaban varios minutos para la llegada de Sheinbaum Pardo y afirmó que el evento se iba a desarrollar con total respeto al gobernador.

Diego reviró de inmediato y dijo que, por el lado de Coahuila, entendían de política y que sabían que el evento era para el segundo informe de la presidenta y que no esperaban sorpresas.

Villarreal Santiago aclaró que la instrucción a la 4T fue pareja, y que desde la delegación del Bienestar no hubo línea para abuchear a Manolo, porque eran decentes y políticos serios.

El subsecretario de gobierno aclaró tener otros datos, pero agradeció la explicación y pidió mejor esperar al evento para ver el comportamiento de la concurrencia morenista.

Tras breves minutos de charla, Diego y Gabriel se despidieron para irse a gayola con la raza de bronce.

Por cierto, me tocó estar presente en la citada plática, pues a la llegada de la representación oficial acompañaba a Américo y Pepe.

MILAGRO EN LAS MARAVILLAS

Durante más de hora y media, doña Mariela Guerra Flores permaneció ayer junto a su hija y su yerno en el exterior de la explanada de acceso al parque Las Maravillas.

En silla de ruedas, la madre de la ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, estuvo desde las 12 del mediodía hasta las 13:45 en espera de la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Su hija, María y su yerno, Caleb, la escoltaron todo el tiempo, mientras la señora María Elena, se quejaba de no poder pararse, ni caminar, tras ser sometida a una cirugía de rodillas, hace un mes.

A eso de las 13:45 horas, el convoy presidencial, paró en el portón de acceso al parque, la presidenta se asomó sonriente y decenas de personas se acercaron a saludarla y pedirle favores.

Doña Mariela apenas vio a la presidenta, milagrosamente se erguió, a empujones llegó hasta Claudia, la abrazó, la besó, la persignó, y le entregó un escrito en el que pide la libertad de Tania.

Ante el asombro de los presentes, la mamá de Tony Flores se olvidó de la silla de ruedas, y ya no quiso soltar a Claudia hasta que fue retirada por personal de la Ayudantía presidencial. María también se olvidó de la silla de ruedas y de su mamá, y acaparó a la mandataria nacional tomándose selfie tras selfie.