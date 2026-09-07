Golfista saltillense Alberto Rodríguez brilla en torneo juvenil de Orlando

El golf juvenil de Saltillo sumó un nuevo resultado internacional con la actuación de Alberto Rodríguez Espinosa, quien terminó en el segundo lugar del Eagle Creek Labor Day Junior Open, torneo organizado por el Hurricane Junior Golf Tour (HJGT) y disputado este fin de semana en Orlando, Florida. De acuerdo con el tablero oficial de resultados, el golfista saltillense cerró la competencia con un acumulado de -1, resultado que le permitió colocarse como subcampeón del certamen. Rodríguez Espinosa entregó una tarjeta de -1 en la ronda final, con lo que mantuvo su posición entre los primeros lugares del torneo.

La competencia se llevó a cabo los días 5 y 6 de septiembre de 2026 en el Eagle Creek Golf Club, en Orlando, uno de los escenarios que forman parte del calendario del HJGT en Florida. La organización contempla torneos juveniles con participación de golfistas de distintas partes de Estados Unidos y otros países.

En la clasificación mostrada por el HJGT, Ryan Oats, de Lake Mary, Florida, terminó en el primer lugar con 10 golpes bajo par, mientras que Rodríguez Espinosa, identificado en el tablero como representante de Saltillo, México, ocupó la segunda posición con -1. El resultado representa otro paso en la temporada competitiva del joven saltillense, quien recientemente también destacó en competencias de alto nivel juvenil. Apenas en el XXXI Torneo Anual de Golf Las Misiones C.C., celebrado en Santiago, Nuevo León, Rodríguez Espinosa terminó dentro del top 10 general y recibió el reconocimiento como Mejor Juvenil, después de finalizar con 222 golpes, seis sobre par. Ahora, su actuación en Florida le permite sumar experiencia fuera de México y medirse nuevamente ante jugadores juveniles de distintos puntos de Estados Unidos. El HJGT señala que Florida es una de sus principales sedes y que sus torneos reúnen participantes de diferentes lugares.

El Eagle Creek Labor Day Junior Open forma parte del calendario de torneos juveniles del HJGT durante el fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos. En ediciones anteriores, la competencia se ha disputado bajo un formato de 36 hoyos y con divisiones por edad y género. Para Rodríguez Espinosa, el segundo lugar en Orlando se suma a una temporada en la que ha mantenido presencia en torneos nacionales e internacionales y refuerza su posición como uno de los golfistas juveniles de Saltillo que buscan avanzar en el circuito competitivo.