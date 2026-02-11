Monclova: pleito en fiesta infantil acaba en denuncias cruzadas
Un conflicto entre adultos durante un festejo derivó en señalamientos de agresión y una investigación en curso
MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como una convivencia infantil terminó en un conflicto legal que hoy mantiene abiertas denuncias cruzadas.
El incidente ocurrido el pasado 1 de diciembre durante una fiesta infantil en un salón de eventos de Monclova derivó en señalamientos de agresión contra un menor y, posteriormente, en una querella contra su abuela.
Juan Manuel Carlos Alonso, abuelo del niño José, de 10 años, relató que los hechos ocurrieron en el salón de fiestas Divertingo, cuando varios menores jugaban dentro de un brincolín y comenzaron a empujarse, en lo que describió como una dinámica normal entre niños.
Según su versión, la madre de uno de los menores, identificada como Beatriz “Betty” Reyna, ingresó al área de juegos y presuntamente jaloneó y golpeó a su nieto. Ante esta situación, Olga Lilia Alvarado, abuela del menor, intervino para retirar a la mujer y sacar a sus dos nietos del brincolín con la intención de evitar que el conflicto escalara.
Al día siguiente, la familia presentó una denuncia por las presuntas agresiones al menor; sin embargo, el abuelo aseguró que el proceso no ha mostrado avances claros. Días después, su esposa fue notificada de una denuncia en su contra por lesiones, lo que derivó en una investigación paralela.
Juan Manuel Carlos señaló que el 15 de diciembre una persona que se identificó como integrante de la Fiscalía acudió a su domicilio para solicitar información sobre Olga Lilia, sin presentar citatorio formal, y posteriormente recibieron una llamada para que acudiera a declarar, bajo el argumento de que podría girarse una orden en su contra en caso de no hacerlo.
Indicó además que el menor fue valorado por su pediatra, quien emitió un certificado médico en el que se documentan lesiones en el rostro y en un brazo. Añadió que el niño es paciente neurológico, con diagnóstico de epilepsia focal, y que actualmente recibe atención psicológica en el área de Atención a Víctimas.
De acuerdo con el abuelo, especialistas han detectado afectación emocional en el menor, quien presenta temor, aunque no ha cambiado su versión de los hechos. La familia también señaló que las grabaciones del salón de fiestas no muestran con claridad lo ocurrido dentro del brincolín.
Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades para que se investiguen los hechos con imparcialidad y se dé prioridad a la denuncia relacionada con el menor.
“Lo único que pedimos es que se investigue bien y que se priorice lo del niño. Eso es lo más importante”, concluyó.