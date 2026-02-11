Monclova: pleito en fiesta infantil acaba en denuncias cruzadas

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como una convivencia infantil terminó en un conflicto legal que hoy mantiene abiertas denuncias cruzadas.

El incidente ocurrido el pasado 1 de diciembre durante una fiesta infantil en un salón de eventos de Monclova derivó en señalamientos de agresión contra un menor y, posteriormente, en una querella contra su abuela.

Juan Manuel Carlos Alonso, abuelo del niño José, de 10 años, relató que los hechos ocurrieron en el salón de fiestas Divertingo, cuando varios menores jugaban dentro de un brincolín y comenzaron a empujarse, en lo que describió como una dinámica normal entre niños.

Según su versión, la madre de uno de los menores, identificada como Beatriz “Betty” Reyna, ingresó al área de juegos y presuntamente jaloneó y golpeó a su nieto. Ante esta situación, Olga Lilia Alvarado, abuela del menor, intervino para retirar a la mujer y sacar a sus dos nietos del brincolín con la intención de evitar que el conflicto escalara.

Al día siguiente, la familia presentó una denuncia por las presuntas agresiones al menor; sin embargo, el abuelo aseguró que el proceso no ha mostrado avances claros. Días después, su esposa fue notificada de una denuncia en su contra por lesiones, lo que derivó en una investigación paralela.