Coahuila armonizará ley de violencia vicaria: tras caso Estela, buscan que aplique exclusivamente a mujeres

Coahuila
/ 9 febrero 2026
Secretaría de Mujeres va por capacitación de funcionarios sobre justicia y perspectiva de género, para diferenciarla de la violencia familiar

La secretaria de las Mujeres de Coahuila, Mayra Valdés, anunció que la dependencia iniciará un proceso de capacitación intensiva y promoverá la homologación legislativa para garantizar que el concepto de violencia vicaria se aplique únicamente en los casos en los que las víctimas sean mujeres, conforme a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tras la polémica generada por un caso reciente en el que una mujer fue vinculada a proceso por violencia vicaria, la funcionaria informó que se mantiene un diálogo permanente con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, encabezada por Citlalli Hernández, con el objetivo de capacitar al personal y asegurar la correcta identificación de los casos en los que sí aplica esta figura jurídica.

Valdés explicó que cuando se presenten situaciones de agresión a través de los hijos en sentido inverso, es decir, cuando el hombre sea la persona afectada, dichas conductas deberán tipificarse como violencia familiar, de acuerdo con la legislación vigente, y no como violencia vicaria.

$!Estela es una mujer que enfrenta proceso por violencia vicaria.
Estela es una mujer que enfrenta proceso por violencia vicaria. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

EL CASO ESTELA Y LAS LAGUNAS LEGALES

La atención institucional se centró en el denominado “Caso Estela”, en el que un juez estatal dictó una vinculación a proceso por violencia vicaria que contraviene los criterios establecidos por la SCJN.

Al respecto, la secretaria señaló que esta resolución probablemente derivó de una laguna en el Código Penal local, lo que permitió al juez tomar una determinación de carácter técnico.

“Ya tuvimos una reunión y vamos a iniciar un proceso de capacitación para determinar con claridad los casos de violencia vicaria, los cuales deben aplicarse únicamente en favor de las mujeres”, detalló la funcionaria, quien subrayó que, aunque se respetan las resoluciones judiciales, es indispensable unificar criterios.

REFORMA EN PUERTA

Para evitar futuras confusiones jurídicas, la Secretaría de las Mujeres trabaja de manera coordinada con el Congreso del Estado en una propuesta de reforma al Código Penal de Coahuila, con el fin de homologarlo con la legislación federal y establecer de manera explícita que la violencia vicaria es una herramienta de protección exclusiva para las mujeres.

Finalmente, Valdés reiteró que la erradicación de la violencia requiere un trabajo conjunto entre los tres poderes del Estado y los distintos niveles de gobierno. Si bien Coahuila es considerado un estado seguro en el espacio público, reconoció que la violencia persiste en el ámbito doméstico, lo que obliga a las instituciones a fortalecer los servicios de atención, acompañamiento y protección para las mujeres en situación de riesgo.

Temas


Feminismo
Violencia De Género
Violencia Intrafamiliar

Localizaciones


Saltillo

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

