Coahuila armonizará ley de violencia vicaria: tras caso Estela, buscan que aplique exclusivamente a mujeres

La secretaria de las Mujeres de Coahuila, Mayra Valdés, anunció que la dependencia iniciará un proceso de capacitación intensiva y promoverá la homologación legislativa para garantizar que el concepto de violencia vicaria se aplique únicamente en los casos en los que las víctimas sean mujeres, conforme a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tras la polémica generada por un caso reciente en el que una mujer fue vinculada a proceso por violencia vicaria, la funcionaria informó que se mantiene un diálogo permanente con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, encabezada por Citlalli Hernández, con el objetivo de capacitar al personal y asegurar la correcta identificación de los casos en los que sí aplica esta figura jurídica.

Valdés explicó que cuando se presenten situaciones de agresión a través de los hijos en sentido inverso, es decir, cuando el hombre sea la persona afectada, dichas conductas deberán tipificarse como violencia familiar, de acuerdo con la legislación vigente, y no como violencia vicaria.