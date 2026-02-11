Sabinas: Pasta de Conchos, nuevo punto de protesta por conflicto de AHMSA

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 11 febrero 2026
    Sabinas: Pasta de Conchos, nuevo punto de protesta por conflicto de AHMSA
    Exobreros de AHMSA irán a Pasta de Conchos para exigir solución definitiva LIDIET MEXICANO

La visita presidencial será aprovechada por exobreros de la empresa acerera, para visibilizar la exigencia de justicia social

MONCLOVA, COAH.- Exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) anunciaron que acudirán el próximo 19 de febrero a Pasta de Conchos, durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, para recordarle el compromiso asumido de dar una solución definitiva al conflicto de la acerera y garantizar justicia laboral a los trabajadores afectados por el cierre de la empresa.

Julián Torres Ávalos, dirigente del Grupo de Defensa Laboral de Extrabajadores, informó que el contingente se está organizando para asistir al evento en la región carbonífera, ya sea en autobús o con representación de la mesa directiva, con el objetivo de mantener visible su demanda ante el Gobierno federal.

TE PUEDE INTERESAR: Detectan dos cocodrilos en Ramos Arizpe; restringen acceso a la presa Palo Blanco

$!Julián Torres Ávalos encabeza las gestiones de los extrabajadores de la acerera.
Julián Torres Ávalos encabeza las gestiones de los extrabajadores de la acerera. LIDIET MEXICANO

Recordó que recientemente los extrabajadores realizaron un plantón frente a Palacio Nacional, donde exigieron el pago de finiquitos y el respeto a sus derechos laborales.

Aunque no se concretó una audiencia formal, dos integrantes del grupo lograron dialogar directamente con la presidenta, quien les aseguró que el proceso está encaminado y que es cuestión de tiempo para que se resuelva.

Torres Ávalos señaló que, además de la visita presidencial, mantienen expectativas en la subasta programada para el 27 de febrero, de la cual esperan que se concrete la venta de activos y se generen recursos para cubrir los adeudos.

Añadió que han solicitado que los listados de trabajadores beneficiarios sean publicados de forma física en Monclova, con el acompañamiento de la Profedet, para garantizar transparencia y acceso a la información.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Obreros
Pasta de Conchos
CRISIS

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


AHMSA

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El bueno y el malo

El bueno y el malo
true

Ayuda a Cuba: Conserva Sheinbaum sus dogmas del pasado
true

POLITICÓN: Harfuch reconoce, una vez más, a Coahuila por resultados en seguridad
Iyané: el regreso del guardián del desierto

Iyané: el regreso del guardián del desierto
Tras la identificación, las tropas eliminaron a los terroristas, añadió el ejército.

Israel ataca a terroristas de Hamás en Gaza tras violación del alto al fuego
Con 1.85 metros de estatura, Zorrilla regresa como una opción más en el ataque aéreo de Dinos.

David Zorrilla vuelve a Dinos de Saltillo rumbo a la temporada 2026 de la LFA
Detrás de los mapas y las estrategias, miles de civiles en zonas como Guliaipolé enfrentan la realidad de una ocupación casi total.

Rusia podría tomar ciudades clave de Ucrania
Una mesera y clientes en el restaurante mexicano Alejandra’s en Wilder, Idaho. La redada de inmigración en el hipódromo La Catedral “casi destruyó” la comunidad de Wilder, un pueblo de 1,725 habitantes.

Una redada de inmigración trastoca un bastión republicano