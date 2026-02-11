Sabinas: Pasta de Conchos, nuevo punto de protesta por conflicto de AHMSA

MONCLOVA, COAH.- Exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) anunciaron que acudirán el próximo 19 de febrero a Pasta de Conchos, durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, para recordarle el compromiso asumido de dar una solución definitiva al conflicto de la acerera y garantizar justicia laboral a los trabajadores afectados por el cierre de la empresa.

Julián Torres Ávalos, dirigente del Grupo de Defensa Laboral de Extrabajadores, informó que el contingente se está organizando para asistir al evento en la región carbonífera, ya sea en autobús o con representación de la mesa directiva, con el objetivo de mantener visible su demanda ante el Gobierno federal.

