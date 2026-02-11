Sabinas: Pasta de Conchos, nuevo punto de protesta por conflicto de AHMSA
La visita presidencial será aprovechada por exobreros de la empresa acerera, para visibilizar la exigencia de justicia social
MONCLOVA, COAH.- Exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) anunciaron que acudirán el próximo 19 de febrero a Pasta de Conchos, durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, para recordarle el compromiso asumido de dar una solución definitiva al conflicto de la acerera y garantizar justicia laboral a los trabajadores afectados por el cierre de la empresa.
Julián Torres Ávalos, dirigente del Grupo de Defensa Laboral de Extrabajadores, informó que el contingente se está organizando para asistir al evento en la región carbonífera, ya sea en autobús o con representación de la mesa directiva, con el objetivo de mantener visible su demanda ante el Gobierno federal.
Recordó que recientemente los extrabajadores realizaron un plantón frente a Palacio Nacional, donde exigieron el pago de finiquitos y el respeto a sus derechos laborales.
Aunque no se concretó una audiencia formal, dos integrantes del grupo lograron dialogar directamente con la presidenta, quien les aseguró que el proceso está encaminado y que es cuestión de tiempo para que se resuelva.
Torres Ávalos señaló que, además de la visita presidencial, mantienen expectativas en la subasta programada para el 27 de febrero, de la cual esperan que se concrete la venta de activos y se generen recursos para cubrir los adeudos.
Añadió que han solicitado que los listados de trabajadores beneficiarios sean publicados de forma física en Monclova, con el acompañamiento de la Profedet, para garantizar transparencia y acceso a la información.