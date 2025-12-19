Monclova: premian a contribuyentes cumplidos en Sorteo del Predial 2025

MONCLOVA, COAH.- Como reconocimiento a la responsabilidad fiscal y a la confianza de las familias monclovenses, el Gobierno Municipal llevó a cabo el Sorteo del Predial 2025, en el que se entregaron más de 100 mil pesos en premios a contribuyentes que realizaron puntualmente el pago de este impuesto durante el año.

El evento fue encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, quien agradeció la participación ciudadana y destacó que el cumplimiento del pago del predial fortalece las finanzas municipales y permite destinar más recursos a obras, servicios públicos e infraestructura urbana.

“Cada contribución cuenta y se refleja en más calles pavimentadas, mejor alumbrado y espacios públicos dignos. Gracias a quienes cumplen, Monclova puede seguir avanzando”, expresó el edil.