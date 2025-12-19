Monclova: premian a contribuyentes cumplidos en Sorteo del Predial 2025
El Gobierno municipal entregó más de 100 mil pesos en premios, como reconocimiento al pago puntual del predial
MONCLOVA, COAH.- Como reconocimiento a la responsabilidad fiscal y a la confianza de las familias monclovenses, el Gobierno Municipal llevó a cabo el Sorteo del Predial 2025, en el que se entregaron más de 100 mil pesos en premios a contribuyentes que realizaron puntualmente el pago de este impuesto durante el año.
El evento fue encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, quien agradeció la participación ciudadana y destacó que el cumplimiento del pago del predial fortalece las finanzas municipales y permite destinar más recursos a obras, servicios públicos e infraestructura urbana.
“Cada contribución cuenta y se refleja en más calles pavimentadas, mejor alumbrado y espacios públicos dignos. Gracias a quienes cumplen, Monclova puede seguir avanzando”, expresó el edil.
El sorteo forma parte de la estrategia Prendamos Monclova, cuyo objetivo es incentivar la cultura del pago responsable y ampliar la capacidad de inversión del municipio para mejorar la calidad de vida de la población.
Durante el evento se dio a conocer la lista de los 25 contribuyentes ganadores, quienes fueron reconocidos por su puntual cumplimiento. Entre ellos se encuentran ciudadanos y empresas locales, reflejo de la participación de distintos sectores en el fortalecimiento del municipio.
Arnulfo García Hernández.
Roberto Gaytán Iracheta.
Karla Jiménez Encinas.
Raúl Moreno Tamez.
Raúl González Vásquez.
Ana María Chacón Mata.
Lourdes González Sánchez.
Roberto González Flores.
Sonia Alicia González Álvarez.
Yolanda García Rodríguez.
Olga Idalia Mancha Fernández.
Bertha Alicia Martínez Adame.
Miguel Ángel Gómez Peña.
Fernando Arizmendi Arévalo.
Martha Esther Monroy Zavala.
Jesús Alberto Álvarez Valdez.
Industrias Metálicas Monclova.
María Cecilia Martínez Villarreal.
Alexis Bernal García.
Heriberto Martínez Guajardo.
Cruz Elena Carranza Rojas.
Pedro Javier Aguilar.
Esther Velia Reyna Flores.
Anacleto Lerma Torres.
María de los Ángeles Arizpe Galván.
Finalmente, el alcalde reafirmó su compromiso de continuar trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, para que la confianza de los contribuyentes se traduzca en mejores servicios, más obras públicas y mayor bienestar para las familias de Monclova.