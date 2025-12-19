Tolerancia cero: Castigará Coahuila hasta con un millón de pesos de multa la venta de cuetes

En el marco de una reciente reunión estatal de seguridad, las autoridades de Coahuila acordaron la prohibición oficial de la venta de pirotecnia en la entidad, medida que busca prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de la población. Así lo informó el subsecretario de Protección Civil del Estado, Ramiro Durán García, quien explicó que, aunque existe un permiso federal otorgado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Coahuila queda expresamente prohibida la comercialización de estos artefactos.

Durán García señaló que la determinación fue resultado del análisis del impacto del uso y resguardo de explosivos, particularmente por casos documentados de pérdidas humanas y lesiones graves, lo que constituyó un factor decisivo para adoptar la medida. Advirtió, además, que las sanciones por la venta ilícita de cuetes y otros explosivos son considerables, con multas que van de los 70 mil pesos hasta el millón de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción.

TE PUEDE INTERESAR: Secretaría de Salud confirma investigación por muerte en anexo de la Colonia La Madrid en Saltillo

En el ámbito municipal, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, fue enfático al afirmar que no existe ni existirá autorización para la venta de pirotecnia en la capital del estado. Subrayó que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes comercialicen cuetes de manera clandestina, ya sea en establecimientos formales, domicilios particulares o a través de redes sociales.

El Edil recordó que, tras hechos recientes ocurridos en el estado de Nuevo León, quedó en evidencia el riesgo que representa la comercialización ilegal de cohetes, razón por la cual en Saltillo no se permitirá ningún tipo de venta, sin excepciones. Recalcó que las sanciones administrativas serán firmes y se aplicarán de manera inmediata a quienes sean sorprendidos infringiendo la ley.

Asimismo, Javier Díaz hizo un llamado a la participación ciudadana para denunciar cualquier punto de venta ilegal, al considerar que la colaboración vecinal es una herramienta clave para prevenir tragedias. Detalló que el Municipio cuenta con una red ciudadana integrada por más de 600 grupos de WhatsApp, en la que participan alrededor de 123 mil saltillenses, quienes mantienen comunicación constante con las autoridades para reportar situaciones de riesgo.

Precisó que los reportes pueden realizarse a través de los chats de seguridad, el Chatbot de Seguridad, la plataforma Saltillo Fácil o mediante el número 072, con el objetivo de que las autoridades actúen de manera inmediata y eviten incidentes que pongan en peligro a la población.

TE PUEDE INTERESAR: Se viraliza video de menor con arma larga, en Saltillo

ENCENDER CUETES CONLLEVA RIESGOS GRAVES

El uso de pirotecnia implica quemaduras, mutilaciones (dedos, manos y ojos), daño auditivo temporal o permanente, incendios, daños a la propiedad y contaminación ambiental del aire y el agua por partículas y metales pesados. Además, provoca estrés y ansiedad en personas sensibles —como personas con trastornos del espectro autista— y en mascotas, y puede derivar en accidentes fatales.

RIESGOS PARA LA SALUD

Lesiones físicas: quemaduras de diversa gravedad, pérdida de dedos o extremidades, daño ocular (ceguera) y pérdida de audición; manos, dedos, cabeza y ojos son las zonas más afectadas.

Problemas respiratorios: la pirotecnia libera contaminantes como PM2.5 y óxidos de nitrógeno, que deterioran la calidad del aire y agravan padecimientos en personas asmáticas y con enfermedades cardiovasculares.

Salud mental y emocional: los ruidos intensos pueden desencadenar crisis de ansiedad y ataques de pánico, especialmente en personas con trastornos de ansiedad o estrés postraumático.