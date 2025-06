Monclova: Presenta hotelero queja ante CNDH, por graves deficiencias en clínica del IMSS

Empresario afirma que su personal no puede surtir medicamentos ni acceder a instalaciones adecuadas

MONCLOVA, COAH.- Armando Javier de la Garza presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH), una queja contra la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por reiteradas fallas en el servicio.

El empresario hotelero señala tres particulares deficiencias en la atención que debe prestar la clínica de Monclova y no cumple: de movilidad, porque los elevadores no sirven; de generar un entorno saludable, porque el aire acondicionado tiene meses sin funcionar y de cuidado efectivo a la salud, porque no abastece medicamentos básicos y posterga cirugías por distintas causas.

TE PUEDE INTERESAR: Con una esperanza de vida de 77.2 años, Coahuila llega a más de 3.3 millones de habitantes y Saltillo a 923 mil

De la Garza Gaytán, quien comparte en la queja a la Comisión su número patronal y que sus pagos están al corriente, solicita a la citada clínica que de manera urgente repare los elevadores y el aire acondicionado, se tenga disponible el cuadro básico de medicamentos, y se activen cirugías.

En el formato digital enviado a la Coordinación Regional en Torreón, el hotelero afirma que personal de su empresa no ha podido surtir sus recetas y ha padecido, además, las incomodidades que causan los elevadores fuera de servicio a las personas con problemas de movilidad, así como el agobiante entorno generado por las temperaturas superiores a los 35 grados, en un ambiente cerrado y sin ventilación adecuada.

‘GRAVE CRISIS EN HOSPITAL’

El representante de la Cámara de Comercio de Monclova, calificó como “alarmante” la situación actual del hospital general de la ciudad, al señalar múltiples deficiencias que afectan directamente la atención médica.

“El hospital carece de medicamentos, el sistema de aire acondicionado no funciona, las cirugías se han suspendido por falta de condiciones adecuadas y los elevadores están fuera de servicio”, denunció.

Agregó que incluso los propios médicos están laborando bajo protesta, lo que refleja la gravedad del problema. “Esta crisis no solo pone en riesgo la salud de los pacientes, también deteriora la confianza en el sistema de salud”, advirtió.

CUALQUIERA PUEDE DENUNCIAR

En Monclova, existen quejas sobre la Clínica 7 del IMSS, relacionadas con malas condiciones y falta de servicios como climas averiados.

TE PUEDE INTERESAR: Recursos limitados frenan la investigación en Coecyt Coahuila, pero el esfuerzo no se detiene

Para presentar quejas o denuncias, puedes comunicarte al 01 800 623 2323, opción 6, de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.

También se puede presentar una queja de forma personal en la Avenida Revolución No. 1586, Colonia San Ángel, en la Ciudad de México, o a través de los canales digitales del IMSS.